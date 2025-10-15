Μενού

ΑΕΚ - Σολνόκι 91-77: Δύο στα δύο και φουλ για πρωτιά στο BCL

Με σκορ 91-77 έληξε ο αγώνας ΑΕΚ - Σολνόκι. Δύο στα δύο η «Ένωση».

ΑΕΚ
ΑΕΚ | Eurokinissi / Μάρκος Χουζούρης
Συνεχίζει το σερί νικών της ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις. Η Ένωση επικράτησε της Σολνόκι με 91-77 στη SUNEL Arena, στο πρώτο εντός έδρας ματς με κόσμο για φέτος και έτσι πήγε στο 2-0 στον όμιλο του BCL. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στο γήπεδο από τους φιλάθλους της Βασίλισσας.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, για την ομάδα του Σάκοτα που έδειξε την ανωτερότητα της, ο Γκρέι είχε 16 πόντους με 9 ριμπάουντ, ο Σίλβα 19 πόντους με 6 ριμπάουντ και ο Κουζμίνσκας 13 πόντους, ενώ ο συμπατριώτης του, Λεκαβίτσιους έκανε εξαιρετικό ματς με 12 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Νταρντάρ σταμάτησε στους 23.

ΑΕΚ - Σολνόκι: Το ματς

Η ΑΕΚ με εξαιρετικό ξεκίνημα και τον Γκρέι να έχει γρήγορα πέντε πόντους, προηγήθηκε με 8-0. Ο Σίλβα βούτηξε για να σώσει τη μπάλα και τελικά αυτή έφτασε στον Αρμς που απογειώθηκε για τρελό κάρφωμα και το 12-2 στο 5ο λεπτό. Η Βασίλισσα τελείωσε το δεκάλεπτο στο +12, με τον Γκρέι να έχει 7 πόντους.

Με τα καλάθια του Κατσίβελη και του Πετσάρσκι, έγινε το 30-14 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Η Σολνόκι αντέδρασε και μείωσε σε 30-20 με τον Κρνάσκι στο 14'. Ο Ντάρνταρ μείωσε σε 37-28 για τους Ούγγρους στο 18'. Ο Σίλβα με γκολ φάουλ έγραψε το 45-33 στο ημίχρονο.

Με το γκολ φάουλ του Αρμς η Ένωση πήγε στο 52-41 στο 23'. Με τον Μπάρτλεϊ να ευστοχεί σε δύο βολές η ΑΕΚ ξέφυγε με 58-45, τέσσερα λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Λεκαβίτσιους με τρίποντη βόμβα έκανε το 72-61 στο 33', ενώ ο Σίλβα με παλικαρίσιο καλάθι έκανε το 75-64. Η ΑΕΚ με τον Σίλβα έκανε το 87-68 στο 37' και έφτασε στο 2/2 στο BCL.

Τα δεκάλεπτα: 22-10, 45-33, 67-56, 91-77

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...ήταν εξαιρετική επιθετικά και στις συνεργασίες της και δεν... μάσησε στο ξέσπασμα της Σολνόκι.

Ο MVP... ήταν ο Σίλβα με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο Γκρέι με 16 και 10 ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... ο Κουζμίνσκας με 13 πόντους και ο Λεκαβίτσιους με 12 πόντους και 3 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Νταρντάρ που το πάλεψε με 23 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... οι 20 ασίστ της ΑΕΚ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η αντίδραση της ΑΕΚ όταν η Σολνόκι πλησίασε στους 8 πόντους στο 4ο δεκάλεπτο.

