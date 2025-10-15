Μενού

AEK - Σολνόκι: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Σολνόκι απόψε (15/10) για την δεύτερη αγωνιστική του Basketball Champions League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

ΑΕΚ μπάσκετ
Φάση από τον αγώνα ΑΕΚ - Πανιώνιος | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε (15/10) στη Sunel Arena την Σολνόκι για την δεύτερη αγωνιστική του Basketball Champions League με τζάμπολ στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4.

Η «Ένωση» στην πρεμιέρα νίκησε στη Ρίγα της Λετονίας την ομώνυμη ομάδα με 69-53 ενώ προέρχεται και από νίκη επί του Πανιωνίου για την Basket League.

Απέναντί της η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, που στην πρεμιέρα της διοργάνωσης νίκησε την Πατριότι Λέβιτσε με 84-54.

