ΑΕΚ: Τρία χρόνια OPAP Arena - «Εδώ χτίζουμε το μέλλον μας, εδώ ζούμε τα όνειρά μας»

Συμπληρώνονται τρία χρόνια από τα εγκαίνια της «OPAP Arena». Η επετειακή ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ

Opap Arena
Η Opap Arena | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Η ΑΕΚ γιορτάζει τρία χρόνια στο «σπίτι» της καθώς στις 30 Σεπτεμβρίου του 2022 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της «OPAP Arena» στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Για το λόγο αυτό, η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ ανέβασε στα social media φωτογραφίες με τον κόσμο της Ένωσης, τον αείμνηστο Κώστα Νεστορίδη και τον Δημήτρη Μελισσανίδη.

Στη λεζάντα γράφει:

«30 Σεπτεμβρίου 2022 - 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τρία χρόνια στο Σπίτι μας. Τρία χρόνια από την επιστροφή στη γη των προγόνων μας

Εδώ κτίζουμε το μέλλον μας, εδώ ζούμε τα όνειρά μας!»

 

