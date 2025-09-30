ΑΕΚ: Τρία χρόνια OPAP Arena - «Εδώ χτίζουμε το μέλλον μας, εδώ ζούμε τα όνειρά μας»

Η ΑΕΚ γιορτάζει τρία χρόνια στο «σπίτι» της καθώς στις 30 Σεπτεμβρίου του 2022 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της «OPAP Arena» στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Για το λόγο αυτό, η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ ανέβασε στα social media φωτογραφίες με τον κόσμο της Ένωσης, τον αείμνηστο Κώστα Νεστορίδη και τον Δημήτρη Μελισσανίδη.

Στη λεζάντα γράφει:

«30 Σεπτεμβρίου 2022 - 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τρία χρόνια στο Σπίτι μας. Τρία χρόνια από την επιστροφή στη γη των προγόνων μας

Εδώ κτίζουμε το μέλλον μας, εδώ ζούμε τα όνειρά μας!»