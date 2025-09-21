Μενού

ΑΕΛ - ΑΕΚ LIVE: Η αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική

ΑΕΛ - ΑΕΚ LIVE στις 17:30 για την 4η αγωνιστική της Super League.

Στη Λάρισα συνεχίζεται σήμερα η 4η αγωνιστική της Super League με την αναμέτρηση ΑΕΛ - ΑΕΚ, στις 17:30 (CosmoteSport 1). Παρακολουθείστε LIVE την εξέλιξη του αγώνα.

Η γηπεδούχος ΑΕΛ, δεν έχει κάνει ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα, καθώς στα τρία πρώτα της παιχνίδια μετρά δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Αντίθετα η «Ένωση» έχει το απόλυτο με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, δίχως μάλιστα να έχει δεχθεί γκολ.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
Κηφισιά - Άρης 0-1
Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 1-1
Βόλος - Αστέρας AKTOR 2-1
ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου
ΑΕΛ - ΑΕΚ (17:30)
Λεβαδειακός - ΟΦΗ (18:00)
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00)
 

