ΑΕΛ - ΑΕΚ LIVE: Η αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική

Στη Λάρισα συνεχίζεται σήμερα η 4η αγωνιστική της Super League με την αναμέτρηση ΑΕΛ - ΑΕΚ, στις 17:30 (CosmoteSport 1). Παρακολουθείστε LIVE την εξέλιξη του αγώνα.
Η γηπεδούχος ΑΕΛ, δεν έχει κάνει ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα, καθώς στα τρία πρώτα της παιχνίδια μετρά δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Αντίθετα η «Ένωση» έχει το απόλυτο με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, δίχως μάλιστα να έχει δεχθεί γκολ.
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
Κηφισιά - Άρης 0-1
Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 1-1
Βόλος - Αστέρας AKTOR 2-1
ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου
ΑΕΛ - ΑΕΚ (17:30)
Λεβαδειακός - ΟΦΗ (18:00)
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00)
