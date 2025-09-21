ΑΕΛ - ΑΕΚ LIVE: Η αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική

Στη Λάρισα συνεχίζεται σήμερα η 4η αγωνιστική της Super League με την αναμέτρηση ΑΕΛ - ΑΕΚ, στις 17:30 (CosmoteSport 1). Παρακολουθείστε LIVE την εξέλιξη του αγώνα.

Η γηπεδούχος ΑΕΛ, δεν έχει κάνει ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα, καθώς στα τρία πρώτα της παιχνίδια μετρά δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Αντίθετα η «Ένωση» έχει το απόλυτο με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, δίχως μάλιστα να έχει δεχθεί γκολ.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Κηφισιά - Άρης 0-1

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 1-1

Βόλος - Αστέρας AKTOR 2-1

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

ΑΕΛ - ΑΕΚ (17:30)

Λεβαδειακός - ΟΦΗ (18:00)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00)

