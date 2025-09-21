ΑΕΛ Νovibet - ΑΕΚ 1-1: Πρώτο stop λόγω αστοχίας

Μοιρασιά στον κάμπο για ΑΕΛ Novibet και ΑΕΚ, για την 4η αγωνιστική της Super League, με τους «κιτρινόμαυρους» αν αφήνουν τους πρώτους τους βαθμούς στη σεζόν μετά από τρεις σερί νίκες. Η Ένωση πήρε το προβάδισμα με τον Μάνταλο στο 55', αλλά οι βυσσινί απάντησαν με κεφαλιά του Τσάκλα μετά από εκτέλεση κόρνερ στο 75' για το τελικό 1-1.

Εξαιρετική ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα σε μια γεμάτη AEL FC Novibet Arena, παρουσία και περίπου 1000 οπαδών της ΑΕΚ.

