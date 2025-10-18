Μενού

ΑΕΛ - Ολυμπιακός 0-2: Πέρασε με τον Ελ Καμπί από τον κάμπο

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 2-0 της ΑΕΛ στη Λάρισα για την 7η αγωνιστική.

ΑΕΛ - Ολυμπιακός 0-2: Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, που σκόραρε δύο φορές, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το AEL FC Arena και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα.

Μόλις στο 1ο λεπτό του αγώνα, ο Ποντένσε με περίτεχνη ενέργεια πέρασε την μπάλα στον Ορτέγα, εκείνος στον Ελ Καμπί που με τη σειρά του τη βρήκε στην κίνηση με τακουνάκι και έκανε το 0-1.

Στο 44' ο ίδιος παίκτης, ευστόχησε από την «άσπρη βούλα» κάνοντας το 0-2 που ήταν και το τελικό σκορ στη Λάρισα.

