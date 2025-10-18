ΑΕΛ - Ολυμπιακός LIVE: Η αναμέτρηση στη Λάρισα για την 7η αγωνιστική

Η 7η αγωνιστική της Super League ανοίγει σήμερα στις 17:00 στη Λάρισα με την αναμέτρηση ΑΕΛ - Ολυμπιακός Live η εξέλιξη του αγώνα από το liveblog του Gazzetta.

ΑΕΛ - Ολυμπιακός LIVE

Οι «βυσσινί» βρίσκονται στη 12η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 4 βαθμούς ενώ την περασμένη αγωνιστική ηττήθηκαν με το βαρύ 5-2 από τον Βόλο εντός έδρας.

Από την άλλη πλευρά, οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ με 2-1 και με 13 βαθμούς βρίσκονται στην τρίτη θέση πίσω από ΑΕΚ (16 β.) και ΠΑΟΚ (14β.)