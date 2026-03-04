Το Baywatch επιστρέφει στις οθόνες μας την επόμενη τηλεοπτική σεζόν με το FOX να έχει ζητήσει να γυριστούν 12 επεισόδια, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες το αμερικανικό δίκτυο ανακοινώνει σιγά σιγά τους ηθοποιούς που θα απαρτίζουν το καστ του reboot της σειράς - φαινόμενο των '90s.

Πρώτος ανακοινώθηκε ο άλλοτε τηλεοπτικός «Arrow», Στίβεν Άμελ (Stephen Amell), ο οποίος θα υποδυθεί τον ενήλικα πλέον Χόμπι Μπιουκάναν (γιο του Μιτς), δεύτερος ανακοινώθηκε ο Ντέιβιντ Τσοκάτσι (David Chokachi) ο οποίος θα επιστρέψει στον ρόλο του Κόντι Μάντισον που έπαιζε στην αρχική σειρά και τώρα ανακοινώθηκε και η πρώτη ναυαγοσώστρια της σειράς.

Αυτή είναι η 23χρονη Τζέσικα Μπέλκιν (Jessica Belkin), η οποία θα υποδυθεί την κόρη του Χόμπι, Τσάρλι Βέιλ, της οποίας την ύπαρξη εκείνος αγνοούσε.

Η Τσάρλι θα εγκαταλείψει το προβληματικό σπίτι στο οποίο μεγάλωσε στο Τέξας και θα εμφανιστεί στα ξαφνικά στην εξώπορτα του σπιτιού του Χόμπι, διεκδικώντας μια θέση ως ναυαγοσώστρια στο αρχηγείο του Baywatch.

Jessica Belkin: Η νέα ναυαγοσώστρια του Baywatch | Shutterstock

Jessica Belkin - Baywatch | @jessicabelkin - Instagram

Jessica Belkin | @jessicabelkin - Instagram

Σύμφωνα με το Deadline, η Τσάρλι που θα υποδυθεί η Τζέσικα Μπέλκιν είναι «ατρόμητη, γεμάτη πάθος και περιστασιακά απερίσκεπτη. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας αληθινής Μπιουκάναν. Ωστόσο, έχει πολλά να μάθει και ο πατέρας που δε γνώρισε ποτέ είναι ίσως ο κατάλληλος μέντορας που είχε πάντα ανάγκη».

Να αναφέρουμε ότι στις οντισιόν που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα για τη σειρά συμμετείχαν 2.000 ηθοποιοί, ελπίζοντας για έναν ρόλο στη σειρά από έναν συνολικό αριθμό 14.000 ατόμων που είχαν κάνει αίτηση, στέλνοντας φωτογραφίες και βιογραφικά.

Ποια είναι η Τζέσικα Μπέλκιν

Η εντυπωσιακή Jessica Belkin είναι μια ανερχόμενη Αμερικανίδα ηθοποιός, η οποία γεννήθηκε στο Λος Άντζελες το 2002 και έκανε τα πρώτα της βήματα σε υποκριτική, αλλά και τραγούδι σε ηλικία 5 ετών.

Έχει εμφανιστεί χωρίς όμως να αναφέρεται στους τίτλους των Επικίνδυνη Αποστολή - Πρωτόκολλο: Φάντασμα και Οι Πέντε Θρύλοι, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε - μεταξύ άλλων - στη σειρά Pretty Little Liars και στην 5η σεζόν του American Horror Story όπου υποδύθηκε τη Wren, ένα από τα παιδιά της Countess που υποδυόταν η Lady Gaga.

Πιο πρόσφατα υποδύθηκε τη Μάργκο στη σειρά του Netflix, The Hunting Wives, ενώ παίζει στην ταινία Bad Day στο πλευρό των Κάμερον Ντίαζ και Εντ Ο'Νιλ που θα προβληθεί από το Netflix, αλλά και στη σειρά Elle του Amazon Prime, η οποία αποτελεί prequel των ταινιών «Η Εκδίκηση της Ξανθιάς» και θα κάνει πρεμιέρα το ερχόμενο καλοκαίρι.

Εκτός από ηθοποιός, η Τζέσικα Μπέλκιν είναι τραγουδίστρια και συνθέτης, έχει κυκλοφορήσει singles, ενώ σε συνέντευξή της στο Forbes το καλοκαίρι του 2025 είχε δηλώσει πως σαν παιδί ήταν μεγάλη φαν της Μπρίτνεϊ Σπίαρς.