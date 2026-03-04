Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή που υποβρύχιο των ΗΠΑ ανατινάζει φρεγάτα του Ιράν

Βίντεο με το υποβρύχιο των ΗΠΑ που έπληξε πολεμικό πλοίο στο Ιράν ανοιχτά της Σρι Λάνκα έρχεται στο φως της δημοσιότητας, την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη την περιοχή.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου διακρίνεται η στιγμή που το υποβρύχιο στοχεύει και τορπιλίζει τη φρεγάτα «IRIS Dena» του Ιράν που ήδη φλεγόταν.

Οι αρχές της Σρι Λάνκα έχουν κάνει γνωστό ότι διέσωσαν 32 άτομα από το πλήρωμα της ιρανικής φρεγάτας, ενώ ανέσυραν αρκετές σορούς από τη θάλασσα. Το υπουργείου Άμυνας της νησιωτικής χώρας ανέφερε ότι το πλοίο είχε πλήρωμα 180 ατόμων, ενώ περίπου 140 άτομα αγνοούνταν.