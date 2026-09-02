ΑΕΛ - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΛ Novibet φιλοξενεί σήμερα (02/09) τον Ολυμπιακό για την πρώτη αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε 23 παίκτες στην αποστολή, αναμέσά τους και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, Μάρκους Πέντερσεν.
Εκτός έμειναν οι: Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Στέφαν Ορτέγκα, Ροντινέι, Σαντιάγκο Έσε, Λορέντσο Πιρόλα και Λορέντσο Σιπιόνι.
Η αποστολή του Ολυμπιακού:
Τερματοφύλακες: Πόποβιτς, Στουρνάρας
Αμυντικοί: Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας
Μέσοι: Φορτούνις, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιος, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης
Επιθετικοί: Σίλβα, Γκονζάλες, Κλέιτον
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase:
- 1η αγωνιστική: ΑΕΛ – Ολυμπιακός
- 2η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Βόλος
- 3η αγωνιστική: Ρεπό
- 4η αγωνιστική: Μαρκό – Ολυμπιακός
- 5η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (2/12)
Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:
- 1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου
- 2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου
- 3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου
- 4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου
- 5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).
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