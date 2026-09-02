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ΑΕΛ - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Ολυμπιακό σήμερα (02/09) για την πρώτη αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

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ΑΕΛ - Ολυμπιακός
Στιγμιότυπο από ματς ΑΕΛ - Ολυμπιακός | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
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Η ΑΕΛ Novibet φιλοξενεί σήμερα (02/09) τον Ολυμπιακό για την πρώτη αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε 23 παίκτες στην αποστολή, αναμέσά τους και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, Μάρκους Πέντερσεν.

Εκτός έμειναν οι: Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Στέφαν Ορτέγκα, Ροντινέι, Σαντιάγκο Έσε, Λορέντσο Πιρόλα και Λορέντσο Σιπιόνι.

Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Τερματοφύλακες: Πόποβιτς, Στουρνάρας

Αμυντικοί: Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας

Μέσοι: Φορτούνις, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιος, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης

Επιθετικοί: Σίλβα, Γκονζάλες, Κλέιτον

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase:

  • 1η αγωνιστική: ΑΕΛ – Ολυμπιακός
  • 2η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Βόλος
  • 3η αγωνιστική: Ρεπό
  • 4η αγωνιστική: Μαρκό – Ολυμπιακός
  • 5η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (2/12)

Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

  • 1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου
  • 2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου
  • 3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου
  • 4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου
  • 5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).

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