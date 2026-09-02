ΑΕΛ - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η ΑΕΛ Novibet φιλοξενεί σήμερα (02/09) τον Ολυμπιακό για την πρώτη αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε 23 παίκτες στην αποστολή, αναμέσά τους και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, Μάρκους Πέντερσεν.

Εκτός έμειναν οι: Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Στέφαν Ορτέγκα, Ροντινέι, Σαντιάγκο Έσε, Λορέντσο Πιρόλα και Λορέντσο Σιπιόνι.

Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Τερματοφύλακες: Πόποβιτς, Στουρνάρας

Αμυντικοί: Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας

Μέσοι: Φορτούνις, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιος, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης

Επιθετικοί: Σίλβα, Γκονζάλες, Κλέιτον

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase:

1η αγωνιστική: ΑΕΛ – Ολυμπιακός

2η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Βόλος

3η αγωνιστική: Ρεπό

4η αγωνιστική: Μαρκό – Ολυμπιακός

5η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (2/12)

Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου

2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου

3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου

4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου

5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).