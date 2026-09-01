Κλέλια Ανδριολάτου: «Με κουράζει όταν με ρωτάνε» - Οι δύο αποκαλύψεις που έκανε

Η Κλέλια Ανδριολάτου θέλησε να μοιραστεί μέσα από το προφίλ της στο Instagram κάποιες σκέψεις της για το καλοκαίρι που φεύγει, τονίζοντας ότι «η ζωή είναι όμορφη όταν έχεις όμορφους φίλους», εξηγώντας για ποιον λόγο δεν ποστάρει στα social media φωτογραφίες μαζί τους, ενώ αποκάλυψε τι την κουράζει να τη ρωτάνε.

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«Και κάπου εδώ ας κλείσει το κεφάλαιο "Η ζωή είναι όμορφη όταν έχεις όμορφους φίλους" (Part 1-9)

Πολλές φορές με ρωτάνε τι είναι για εσένα ομορφιά. Με κουράζει όταν με ρωτάνε. Τώρα όμως που δεν πρέπει να απαντήσω και να καλύψω μια προσδοκία του άλλου θα σας πω τι είναι.

Είναι να επιλέγω να αφήνομαι στην καλοσύνη. Να δέχομαι και να υποδέχομαι την ευτυχία. Αυτό προϋποθέτει υγεία και δύναμη. Είσαι αρκετά έτοιμος για να δεις την ομορφιά γύρω σου;

Κάθε μέρα είναι τόσο διαφορετική. Δεν υπάρχει αιώνια και παρατεταμένη ομορφιά. Η ψυχή μας είναι ένα ποτάμι. Κάπου νιώθεις ροή, κάπου σταματάς , κάπου σκοντάφτεις και κάπου αφήνεσαι σε αυτήν», έγραψε αρχικά η πρωταγωνίστρια του Maestro.

«Η ομορφιά είναι κόπος. Είναι επιλογή. Υπάρχει διακύβευμα. Μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου να παρασυρθεί για να βρεις αυτό που πραγματικά ψάχνεις γνωρίζοντας πως δεν θα κρατήσει για πάντα;

ΥΓ: ο λόγος που δεν ανέβασα περισσότερες εικόνες από τους φίλους μου είναι, γιατί σέβομαι την ιδιωτικότητά τους. Είναι αυτοί που μου χάρισαν τις πιο όμορφες εικόνες που έχω συναντήσει στην Ελλάδα.

Είναι αυτοί που με έσπρωξαν. Που μου είπαν μην φοβάσαι. Είναι αυτοί που έχω επιλέξει. Και είναι τόσο μα τόσο όμορφοι», συμπλήρωσε η Κλέλια Ανδριολάτου στην ανάρτησή της στο Instagram.

Πηγή βίντεο: klelia_andriolatou - Instagram