Ο διευρυμένος ρόλος του Ανδρέα Μικρούτσικου στο Mega: Με ποια παρουσιάστρια θα συνεργαστεί

Νέα δεδομένα προκύπτουν για τη συνεργασία του Ανδρέα Μικρούτσικου με το Mega τη νέα τηλεοπτική περίοδο. Φαίνεται πως ο ρόλος του αειθαλή παρουσιαστή θα είναι διευρυμένος και δεν θα περιοριστεί μόνο στην παρουσία του στο νέο πρωινό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου με παρουσιαστές τον Ζήση Μούσιο και τον Βασίλη Τσεκούρα όπου θα έχει ρόλο σχολιαστή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τελικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος θα εμφανίζεται και στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου χωρίς ωστόσο σταθερή παρουσία αλλά όταν η επικαιρότητα το απαιτεί.

Οι δύο παρουσιαστές διαθέτουν άριστη προσωπική σχέση και υπενθυμίζεται πως σταθερά τα τελευταία χρόνια η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση Μικρούτσικου μετά τον τελικό της Eurovision είναι πάντα στο «Χαμογέλα και πάλι!».

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Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί η φωτογράφιση για τη νέα σεζόν της καθημερινής πρωινής εκπομπή του Mega και αμέσως μετά θα αποσταλεί και σχετικό δελτίο τύπου από τον τηλεοπτικό σταθμό της Λεωφόρου Συγγρού.

