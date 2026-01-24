ΑΕΛ - Πανσερραϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στην Λάρισα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του Σαββάτου για τη 18η αγωνιστικής στη Super League, εκεί που η ΑΕΛ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο «ντέρμπι» των ουραγών. Η αναμέτρηση ΑΕΛ - Πανσερραϊκός κάνει σέντρα στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι Cosmote Sports 2.
Η τελευταία συνάντηση των δύο ομάδων για τη Super League πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2011, με την ΑΕΛ Novibet να επικρατεί με 2-1. Ο Τουμέρ Μετίν σκόραρε δύο φορές για τους Θεσσαλούς, ενώ ο Λεοζίνιο πέτυχε το γκολ του Πανσερραϊκού.
Ο Πανσερραϊκός, στις 14 επισκέψεις του στην έδρα της ΑΕΛ Novibet για την Α’ Εθνική/Super League, έχει σημειώσει μία νίκη, στις 30 Μαρτίου 1986, με 3-2 μέσα στο Αλκαζάρ. Τότε σκόραρε δύο φορές ο Γιώργος Φιλιππίδης και μία ο Ηλίας Σαββίδης, ενώ για την ΑΕΛ Novibet τα γκολ είχαν σημειώσει ο Βασίλης Καραπιάλης και ο Γιάννης Αλεξούλης.
Η ΑΕΛ Novibet έχει επικρατήσει στα πέντε από τα τελευταία έξι παιχνίδια της με τον Πανσερραϊκό, ενώ η τελευταία μεταξύ τους ισοπαλία ήταν στις 25 Ιανουαρίου 2009, με 1-1 (18’ Ζουράφσκι – 90+3’ Σωτήρης Κωνσταντινίδης).
Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής
Σάββατο 24 Ιανουαρίου
Ολυμπιακός - Βόλος 17:00
Αστέρας - ΑΕΚ 19:30
ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 20:00
Κυριακή 25 Ιανουαρίου
Άρης - Λεβαδειακός 16:00
ΟΦΗ - Παναιτωλικός 18:00
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 19:30
Αναβλ.: Κηφισιά - ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία της Super League
1. ΠΑΟΚ 41 β.
2. ΑΕΚ 41
3. Ολυμπιακός 39*
4. Λεβαδειακός 34
-------------------------
5. Παναθηναϊκός 25*
6. Βόλος 25
7. Άρης 21
8. Κηφισιά 19
-------------------------
9. Ατρόμητος 16
10. Παναιτωλικός 15
11. ΟΦΗ 15*
12. Αστέρας 13*
13. ΑΕΛ 13
14. Πανσερραϊκός 8
* Με παιχνίδι λιγότερο
