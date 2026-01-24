ΑΕΛ - Πανσερραϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στην Λάρισα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του Σαββάτου για τη 18η αγωνιστικής στη Super League, εκεί που η ΑΕΛ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο «ντέρμπι» των ουραγών. Η αναμέτρηση ΑΕΛ - Πανσερραϊκός κάνει σέντρα στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι Cosmote Sports 2.

Η τελευταία συνάντηση των δύο ομάδων για τη Super League πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2011, με την ΑΕΛ Novibet να επικρατεί με 2-1. Ο Τουμέρ Μετίν σκόραρε δύο φορές για τους Θεσσαλούς, ενώ ο Λεοζίνιο πέτυχε το γκολ του Πανσερραϊκού.

Ο Πανσερραϊκός, στις 14 επισκέψεις του στην έδρα της ΑΕΛ Novibet για την Α’ Εθνική/Super League, έχει σημειώσει μία νίκη, στις 30 Μαρτίου 1986, με 3-2 μέσα στο Αλκαζάρ. Τότε σκόραρε δύο φορές ο Γιώργος Φιλιππίδης και μία ο Ηλίας Σαββίδης, ενώ για την ΑΕΛ Novibet τα γκολ είχαν σημειώσει ο Βασίλης Καραπιάλης και ο Γιάννης Αλεξούλης.

Η ΑΕΛ Novibet έχει επικρατήσει στα πέντε από τα τελευταία έξι παιχνίδια της με τον Πανσερραϊκό, ενώ η τελευταία μεταξύ τους ισοπαλία ήταν στις 25 Ιανουαρίου 2009, με 1-1 (18’ Ζουράφσκι – 90+3’ Σωτήρης Κωνσταντινίδης).

Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός - Βόλος 17:00

Αστέρας - ΑΕΚ 19:30

ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 20:00

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Άρης - Λεβαδειακός 16:00

ΟΦΗ - Παναιτωλικός 18:00

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 19:30

Αναβλ.: Κηφισιά - ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία της Super League

1. ΠΑΟΚ 41 β.

2. ΑΕΚ 41

3. Ολυμπιακός 39*

4. Λεβαδειακός 34

-------------------------

5. Παναθηναϊκός 25*

6. Βόλος 25

7. Άρης 21

8. Κηφισιά 19

-------------------------

9. Ατρόμητος 16

10. Παναιτωλικός 15

11. ΟΦΗ 15*

12. Αστέρας 13*

13. ΑΕΛ 13

14. Πανσερραϊκός 8

* Με παιχνίδι λιγότερο