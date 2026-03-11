Χαργκ: Το ιρανικό νησί που ακόμα δεν τολμούν να αγγίξουν οι Αμερικανοί για έναν κυρίως λόγο

Το νησί Χαργκ μέσω του οποίου διέρχεται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, είναι αναμφισβήτητα ο πιο ευαίσθητος οικονομικός στόχος της χώρας, αλλά ο τερματικός σταθμός εξαγωγών έχει παραμείνει ανέγγιχτος στη μέχρι τώρα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι ειδικοί λένε ότι ο βομβαρδισμός ή η κατάληψη της τοποθεσίας από αμερικανικές δυνάμεις είναι πιθανό να προκαλέσει μια διαρκή αύξηση στις ήδη αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου, καθώς θα ισοδυναμούσε με την παύση λειτουργίας του συνόλου των ημερήσιων εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν.

«Μπορεί να δούμε την τιμή των 120 δολαρίων το βαρέλι που είδαμε τη Δευτέρα να οδεύει προς τα 150 δολάρια εάν το Χάργκ δεχθεί επίθεση», δήλωσε ο Neil Quilliam, του think tank Chatham House. «Είναι πολύ ζωτικής σημασίας για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας», μεταφέρει ο Guardian.

Νησί Χαργκ: Η οικονομική «ασπίδα» κατά των ΗΠΑ

Παρόλο που οι ΗΠΑ έχουν πλήξει 5.000 στόχους εντός και γύρω από το Ιράν, μέχρι στιγμής έχουν αποφύγει να βομβαρδίσουν τις πετρελαϊκές υποδομές της χώρας - αν και οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σχεδόν 20 δολάρια ανά βαρέλι υψηλότερες, επειδή ο φόβος ιρανικών αντιποίνων έχει ουσιαστικά κλείσει το στενό του Ορμούζ για την κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων.

Διαβάστε ακόμα: Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Οδηγός έπεσε με αυτοκίνητο πάνω στην πύλη

Η ισραηλινή αεροπορία έπληξε δύο διυλιστήρια πετρελαίου και δύο αποθήκες το Σάββατο, βυθίζοντας την Τεχεράνη σε αυτό που ορισμένοι κάτοικοι περιέγραψαν ως «αποκαλυπτικό» σκοτάδι , καθώς πυκνός μαύρος καπνός κατέβαινε πάνω από την πρωτεύουσα. Αλλά έκτοτε δεν έχουν υπάρξει επιθέσεις.

Το Χαργκ, ένα κοραλλιογενές νησί μήκους πέντε μιλίων στον Περσικό Κόλπο, 42 χιλιόμετρα από την ηπειρωτική χώρα, είναι το σημείο όπου καταλήγουν οι αγωγοί από τις πετρελαιοπηγές του Ιράν στο κέντρο και τα δυτικά της χώρας. Ιδρύθηκε από έναν αμερικανικό πετρελαϊκό όμιλο, την Amoco, και καταλήφθηκε από το Ιράν κατά την επανάσταση του 1979.

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της ακτογραμμής του Ιράν είναι λασπώδες και πολύ ρηχό για πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία, το Χαργκ βρίσκεται αρκετά κοντά σε βαθιά νερά. Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν τεράστιες προβλήτες φόρτωσης που αναδύονται από την ανατολική ακτή του.

Συνήθως, μεταξύ 1,3 και 1,6 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την ημέρα διέρχονται από το σημείο, αν και το Ιράν αύξησε τους όγκους σε 3 εκατομμύρια την ημέρα στα μέσα Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα JP Morgan, εν αναμονή μιας επίθεσης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Επιπλέον 18 εκατομμύρια βαρέλια αποθηκεύονται στο νησί ως αποθεματικό, πρόσθεσε η τράπεζα.

Δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης έχουν υπονοήσει ενδιαφέρον του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένης μιας σύντομης αναφοράς σε δημοσίευμα του Axios το Σάββατο ότι αξιωματούχοι είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο «κατάληψης του Kharg». Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hegseth, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο επίθεσης στο Ιράν με χερσαίες δυνάμεις, αν και δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή.

Διαβάστε ακόμα: Γιατί δεν έχουμε ενεργό πυρηνικό εργοστάσιο στην Ελλάδα

Ο Μάικλ Ρούμπιν, ανώτερος σύμβουλος του Πενταγώνου για το Ιράν και το Ιράκ στην κυβέρνηση Τζορτζ Μπους του νεότερου, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε συζητήσει την ιδέα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος για να παραλύσει οικονομικά το ιρανικό καθεστώς. «Αν δεν μπορούν να πουλήσουν το δικό τους πετρέλαιο, δεν μπορούν να βγάλουν χρήματα», είπε.

Πριν από την τελευταία επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ, το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου του Ιράν από το Χάργκ εξήχθη στην Κίνα. Ωστόσο, η διασυνδεδεμένη φύση της αγοράς σημαίνει ότι μια μόνιμη απώλεια στην προσφορά εξαγωγών θα επηρέαζε τις τιμές παγκοσμίως, σε μια εποχή που άλλα 3,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, κυρίως από το Ιράκ, είναι επίσης εκτός λειτουργίας λόγω του κλεισίματος του Ορμούζ.

Η καταστροφή του Kharg ή η πρόκληση ζημιάς στις εγκαταστάσεις εξαγωγής «διατρέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει μια αύξηση της τιμής του πετρελαίου που θα διαμορφώσει την οικονομία, η οποία δεν θα μειωθεί γρήγορα», υποστηρίζει η Lynette Nusbacher, πρώην αξιωματικός των βρετανικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών.