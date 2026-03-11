Ακραία κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου στη Βουλή: «Γιατί μπλέκετε το παιδί του πρωθυπουργού;»

Ακόμη μια κόντρα έλαβε χώρα στη Βουλή, κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου για την κύρωση της Ενεργειακής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και της Κοινοπραξίας Chevron και HELLENiQ Energy. «Πρωταγωνιστές» αυτή τη φορά, ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Σταύρος Παπασταύρου.

Συγκεκριμένα, φορμή στάθηκαν οι κατηγορίες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, «για σύμβαση ξεπλύματος μαύρου χρήματος» και η επίθεση που εξαπέλυσε προσωπικά κατά του πρωθυπουργού αλλά της κόρης του Σοφίας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση τόσο του υπουργού Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου που την χαρακτήρισε «κατώτερη των περιστάσεων» όσο και του εισηγητή της ΝΔ, Δημήτρη Μαρκόπουλου, ο οποίος της καταλόγισε «χυδαία επίθεση» και «ρεσιτάλ παροξυσμικού λόγου χωρίς όρια».

«Η Ελλάδα παραδοσιακά είναι χώρα που έχει ταχθεί κατά της πυρηνικής ενέργειας. Έχουμε ζήσει τα επίχειρα του "Τσέρνομπιλ" και ξέρουμε τους πάρα πολύ κινδύνους από τη χρήση της.

Η χώρα είναι σεισμογενής με περιβαλλοντικά ζητήματα και δεν επιτρέπεται κανένας Μητσοτάκης να σέρνει τη χώρα σε μια τέτοια μετάβαση, η οποία μας σέρνει στη ζώνη πολλαπλού κινδύνου, διαρρηγνύοντας παράδοση και πολιτική δεκαετιών», ανέφερε αρχικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Στη συνέχεια, επιτέθηκε κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατηγορώντας τον ότι με την Ενεργειακή Συμφωνία «κάνει μία επικίνδυνη πυρηνική επιλογή».

«Ο πρωθυπουργός προσπαθεί να αποδράσει από την επικαιρότητα, από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο των υποκλοπών και το έγκλημα των Τεμπών, και από όλα όσα αποκαλύπτονται και τον βαραίνουν όπως κάνει και ο Τραμπ που προσπαθεί να αποδράσει από το σκάνδαλο Έπσταϊν και από την εγκληματική δράση της ΙSIS και για να μεταθέσει την προσοχή στη χώρα του, κάνει επιθετικούς πολέμους», υποστήριξε η κ. Κωνσταντοπούλου, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ και συμπλήρωσε:

«Δεν επιτρέπεται και δεν νοείται να σέρνουν την Ελλάδα διά του κ. Μητσοτάκη σε μία διαδικασία πλειοδοσίας στις μπίζινες τις οποίες κάνει μπροστά στα μάτια του ελληνικού λαού στη πιο κρίσιμη στιγμή... Εμείς είμαστε εδώ για να καταγγείλουμε ότι αυτό είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο που θέτει σε κίνδυνο τη χώρα. Και αυτός ο οποίος θέλει να πλασάρεται σαν δήθεν υπεύθυνος ηγέτης, είναι ο πλέον ανεύθυνος. Είναι αυτός που πρώτος θα πάρει το ελικόπτερο και θα φύγει από τη χώρα όταν αισθανθεί κίνδυνο, όπως βρισκόταν σε άλλη χώρα η κόρη του και δεν θα το μαθαίναμε αν δεν ανέκυπτε το ζήτημα αυτό».

Αιχμές Ζωής Κωνσταντοπούλου για την κόρη του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στο σημείο αυτό ο υπουργός Ενέργειας αντέδρασε έντονα χαρακτηρίζοντας την κ. Κωνσταντοπούλου «κατώτερη των περιστάσεων» και καλώντας την να μην «εμπλέκει την κόρη του πρωθυπουργού η οποία εργάζεται εκεί».

«Είναι μία ενήλικη συγγενής του πρωθυπουργού, και άλλοι άνθρωποι εργάζονται και αγωνιούσαν να επαναπατριστούν. Η διαφάνεια επιτάσσει ο ελληνικός λαός να γνωρίζει ότι ανάμεσα στους επαναπατριζόμενους είναι και η κόρη του πρωθυπουργού. Δεν το μάθαμε όμως από τον πρωθυπουργό. Και εσείς δεν θα στερήσετε από την αντιπολίτευση το δικαίωμα να σας κρίνει», αντέτεινε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Υποτιμάται τον ρόλο σας. Όπως για όλο τον κόσμο έγινε η διαδικασία του επαναπατρισμού. Για ποιο πράγμα την εγκαλείται; Ελληνίδα πολίτης είναι, πήρε τη σειρά της και επέστρεψε μαζί με όλους τους άλλους, έπρεπε να σας το πει; Είστε πραγματικά κατώτερη των περιστάσεων…», της απάντησε ο κ. Παπασταύρου.

Στο σημείο αυτό η κ. Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε τα πυρά της προς τον υπουργό Ενέργειας λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είστε διορισμένος υπουργός, η προϋπηρεσία σας είναι στη λίστα Λαγκάρντ και στη μεγαλύτερη κατάθεση. Οι σχέσεις σας με την σύζυγο του πρωθυπουργού με κοινές εταιρίες ανάγεται προ δεκαπενταετίας».

«Για την δική μου ακεραιότητα δεν είναι ωραίο να μιλάτε, το έχετε ξανακάνει πάρα πολλές φορές, σταματήστε το αυτό», της απάντησε ο κ. Παπασταύρου.

Μαρκόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «'Ήταν μια χυδαία επίθεση»

Τα όσα ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου προκάλεσαν και την έντονη αντίδραση του εισηγητή της ΝΔ, Δημήτρη Μαρκόπουλου, που σχολίασε ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα έπρεπε να λέγεται «Πλεύση Ασυδοσίας και Ασυναρτησίας».

«Δεν υπήρχε καμία σοβαρότητα σε όσα ακούσαμε. Ήταν μία χυδαία επίθεση στην οικογένεια του πρωθυπουργού, ένα ρεσιτάλ παροξυσμικού λόγο χωρίς όρια και αυτό δεν είναι επιτρεπτό. Φανταστείτε μία πολιτική αρχηγό να έπρεπε αν ο λαός το επέτρεπε να διαχειριστεί μία κρίση στη Μέση Ανατολή. Μία πολιτική αρχηγό που δεν μπορεί να ελέγξει το στόμα και τα νεύρα της. Δεν πρέπει να λέγεστε Πλεύση Ελευθερίας, "Πλεύση Ασυδοσίας και Ασυναρτησίας" θα πρέπει να λέγεστε», της απάντησε ο κ. Μαρκόπουλος.

Τέλος, η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι καταψηφίζει την Ενεργειακή Σύμβαση με την οποία, όπως υποστήριξε, «η Chevron δεν αναλαμβάνει ζημιές» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ξεπουλάει τα πάντα με το αζημίωτο».

«Αυτά είναι μεθοδεύσεις και μεθοδολογία ξεπλύματος μαύρου χρήματος και οικονομικού εγκλήματος και στις συμβάσεις αυτές εμπεριέχονται εξαιρετικά προβληματικές ρήτρες. Αυτό το έκτρωμα, ακόμα και να το ψηφίσετε με τα δεκανίκια σας είναι ξεκάθαρα ένα οικονομικό γεωπολιτικό έγκλημα που σας καθιστά υπόλογους και ελεγχόμενους και είναι νομικά άκυρο», κατέληξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.