Αγγελάκης, Ολυμπιακός: Στα μονοπάτια του Φορτούνη και το ρεκόρ που πήρε από τον Μπακασέτα

Μετά τον δανεισμό του Χέφτε Μπετανκόρ και το πρόβλημα τραυματσμού του Γιάρεμτσουκ, που τον καθιστά αμφίβολο εν όψει της πρεμιέρας κόντρα στον Asteras Aktor, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξέμενε από επιλογές.

Έτσι, με προσωπική του απόφαση ανέβασε τον 18χρονο Κωνσταντίνο Αγγελάκη στην α' ομάδα. Ποιος είναι όμως ο νεαρός επιθετικός που έχει κερδίσει τον Μεντιλίμπαρ;

