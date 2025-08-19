Μενού

Αγγελάκης, Ολυμπιακός: Στα μονοπάτια του Φορτούνη και το ρεκόρ που πήρε από τον Μπακασέτα

Ο Μεντιλίμπαρ ανέβασε τον Κωνσταντίνο Αγγελάκη στην Α' ομάδα του Ολυμπιακού.

Κωνσταντίνος Αγγελάκης
Κωνσταντίνος Αγγελάκης | gazzetta.gr
Μετά τον δανεισμό του Χέφτε Μπετανκόρ και το πρόβλημα τραυματσμού του Γιάρεμτσουκ, που τον καθιστά αμφίβολο εν όψει της πρεμιέρας κόντρα στον Asteras Aktor, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξέμενε από επιλογές.

Έτσι, με προσωπική του απόφαση ανέβασε τον 18χρονο Κωνσταντίνο Αγγελάκη στην α' ομάδα. Ποιος είναι όμως ο νεαρός επιθετικός που έχει κερδίσει τον Μεντιλίμπαρ;

