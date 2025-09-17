Αιγάλεω - ΑΕΚ 0-1: Έκανε το πρώτο βήμα στο Κύπελλο Ελλάδας με Πιερό

Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο βήμα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς κατάφερε να πάρει το πρώτο τρίποντο απέναντι στο Αιγάλεω, στην έδρα της ομάδας το «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης».

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, το γκολ του Πιερό στο 23' αρκούσε στους κιτρινόμαυρους στον κάκιστο αγωνιστικό χώρο του «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», με τον Ζοάο Μάριο να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του περνώντας ως αλλαγή στο δεύτερο μέρος. Δοκάρι είχε για το Αιγάλεω ο Κουϊρουκίδης, με την Ένωση να κρατάει για ακόμα ένα παιχνίδι (έβδομο συνολικά) ανέπαφη την εστία της.

Αιγάλεω - ΑΕΚ: Πώς έπαιξαν

Σε έντεκα αλλαγές προχώρησε ο Μάρκο Νίκολιτς στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ, με τον Ζοάο Μάριο να είναι στον πάγκο. Ο Μπρινιόλι ήταν στην εστία, οι Πένραϊς, Βίντα, Χρυσόπουλος και Οντουμπάτζο στην άμυνα, οι Γκρούγιτς και Λιούμπισιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Καλοσκάμη και Κοϊτά στις δύο πλευρές και τον Ζίνι με τον Πιερό στην επίθεση.

Για το Αιγάλεω στον πάγκο καθόταν ο Σταύρος Μπαϊράμης καθώς ο Απόστολος Χαραλαμπίδης ήταν τιμωρημένος. Για τους γηπεδούχους ξεκίνησαν οι Τσιμόπουλος, Καρρίκι, Ζιούλης, Ευαγγέλου, Ουνγιαλίδης, Κωστόπουλος, Τάτσης, Καραμπάς, Τακεσιάν, Τσιλιγγίρης, Κουιρουκίδης.

Η πολύ κακή κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο αγωνιστικός χώρος του «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» δυσκόλευε όπως είναι απόλυτα λογικό πάρα πολύ τις προσπάθειες των παικτών, με την ΑΕΚ να έχει το πάνω χέρι απέναντι σε ένα αξιόμαχο Αιγάλεω.

Η πρώτη επίσκεψη της Ένωσης στα καρέ των γηπεδούχων ήρθε στο 4' με τον Πένραϊς να βγάζει τη σέντρα και τον Πιερό να μην τελειώνει καλά τη φάση, με τον Τσιμόπουλο να μπλοκάρει. Το Αιγάλεω απείλησε τέσσερα λεπτά αργότερα έπειτα από σέντρα του Ευαγγέλου στο πίσω δοκάρι και κεφαλιά του Κουϊρουκίδη, η οποία πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο.

Ο Πιερό ήταν ξανά εκείνος που βρέθηκε σε θέση βολής στο 19' έπειτα από ωραία άνοιγμα του Καλοσκάμη, αλλά ο Τάτσης τον έκοψε την τελευταία στιγμή, όμως λίγο αργότερα ο Αϊτινός φορ βρήκε δίχτυα κάνοντας το 0-1. Ο ανεβασμένος Πένραϊς πήρε την κάθετη από τον Γκρούγιτς, έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο Πιερό με πλασέ στην κίνηση έβαλε μπροστά την ΑΕΚ στο σκορ στο 23'.

Το Αιγάλεω δεν μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρές απειλές, αλλά στο 40' πήγε να εκμεταλλευτεί μια ασυνεννοησία των Μπρινιόλι και Βίντα, με τον Τσιλιγγίρη όμως να εκτελεί τελείως άστοχα, ενώ από την πλευρά της η ΑΕΚ πάλι με τον Πιερό έβγαλε άλλη μια τελική στο 43', όμως ο Τσιμόπουλος έπεσε και έβγαλε σε κόρνερ το μακρινό του σουτ.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Νίκολιτς αντικατέστησε τον Ζίνι με τον Ελίασον, φέρνοντας τον Καλοσκάμη πίσω από τον Πιερό, ο οποίος στο 55' μετά από ενέργεια και παράλληλη του Ελίασον από δεξιά δεν κατάφερε να πιάσει το πλασέ και να σκοράρει.

Το Αιγάλεω πάντως έχασε τεράστια ευκαιρία δύο λεπτά αργότερα, με τον Κουϊρουκίδη να πλασάρει μέσα από την περιοχή και την μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι του Μπρινιόλι, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό στο 58' η ΑΕΚ άγγιξε το δεύτερο γκολ με τον Τσιμόπουλο να λέει «όχι» στο πλασέ του Καλοσκάμη.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας ο Ζοάο Μάριο έκανε το ντεμπούτο του περνώντας στη θέση του Καλοσκάμη, ενώ ο Νίκολιτς προχώρησε σε ακόμα δύο αλλαγές με Πινέδα αντί του Κοϊτά και Κοσίδη αντί του Οντουμπάτζο.

Ο Ζοάο Μάριο πήγε στην αριστερή πλευρά, με τον Λιούμπισιτς να προωθείται πίσω από τον Πιερό και τον Πινέδα στον άξονα. Μάλιστα ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός στο 78' τροφοδοτήθηκε ωραία από τον Πιερό μέσα στην περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε να περάσει τον Τσιμόπουλο για να πλασάρει. Ο Ζοάο Μάριο στο 86' είχε ακόμα μια καλή στιγμή για να βρει δίχτυα, αλλά το πλασέ του άλλαξε πορεία σε έναν αντίπαλο και πέρασε κόρνερ.

Το 0-1 αρκούσε πάντως στην ΑΕΚ για να περάσει νικηφόρα από το «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» και να ξεκινήσει με το δεξί στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

