Αιγάλεω - Καλαμάτα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Εκτός έδρας δοκιμάζονται και οι δύο πρωτοπόροι του νοτίου ομίλου της Super League 2. Η Καλαμάτα παίζει στο Αιγάλεω ενώ ο Πανιώνιος φιλοξενείται στην Ηλιούπολη. Σήμερα, Σάββατο 13 Δεκεμβρίου παίζουν Αιγάλεω - Καλαμάτα, με το παιχνίδι να αρχίζει στις 14:00 και να μεταδίδεται ζωντανά από το Action 24.
Η «Μαύρη Θύελλα» συνεχίζει αήττητη στο πρωτάθλημα έχοντας 11 νίκες και 2 ισοπαλίες σε 13 αγώνες και έχει δύο βαθμούς περισσότερους από τον Πανιώνιο, απολαμβάνοντας τη... μοναξιά της κορυφής.
Από την άλλη πλευρά, το Αιγάλω έχει μόλις 3 νίκες στο πρωτάθλημα, μετρώντας ακόμη 5 ισοπαλίες και 4 ήττες. Ιδιαίτερα στο «Σίτι» έχει δύο νίκες σε έξι ματς έχοντας γνωρίσει και τρεις ήττες.
Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής (Νότιος Όμιλος)
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Ελλάς Σύρου - Μαρκό 13:00
Ολυμπιακός Β' - Καλλιθέα 13:00
Αιγάλεω - Καλαμάτα 14:00
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
Ηλιούπολη - Πανιώνιος 15:00
Χανιά - Παναργειακός 15:00
- Κεραυνοί Πέτρου Κωστόπουλου για Μαρτίκα: «Είναι κατάπτυστο και βαρεμένο αυτό που έκανε με τον Παντελίδη»
- Καστ, τηλεθέαση και σενάριο: Πώς το κανάλι της Βουλής έγινε το Netflix των ημερών
- Ο λόγος για τον οποίο ο Νίκος Σταυρίδης είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει στην Ακρόπολη
- Σίντνεϊ Σουίνι: Τι έδειξε ανιχνευτής ψεύδους όταν απάντησε ότι το στήθος της είναι αληθινό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.