Αιγάλεω - Καλαμάτα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η πρωτοπόρος στο νότιο όμιλο της Super League 2, Καλαμάτα, φιλοξενείται από το Αιγάλεω για την 14η αγωνιστική.

Καλαμάτα ποδόσφαιρο
Καλαμάτα ποδόσφαιρο | KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Εκτός έδρας δοκιμάζονται και οι δύο πρωτοπόροι του νοτίου ομίλου της Super League 2. Η Καλαμάτα παίζει στο Αιγάλεω ενώ ο Πανιώνιος φιλοξενείται στην Ηλιούπολη. Σήμερα, Σάββατο 13 Δεκεμβρίου παίζουν Αιγάλεω - Καλαμάτα, με το παιχνίδι να αρχίζει στις 14:00 και να μεταδίδεται ζωντανά από το Action 24.

Η «Μαύρη Θύελλα» συνεχίζει αήττητη στο πρωτάθλημα έχοντας 11 νίκες και 2 ισοπαλίες σε 13 αγώνες και έχει δύο βαθμούς περισσότερους από τον Πανιώνιο, απολαμβάνοντας τη... μοναξιά της κορυφής.

Από την άλλη πλευρά, το Αιγάλω έχει μόλις 3 νίκες στο πρωτάθλημα, μετρώντας ακόμη 5 ισοπαλίες και 4 ήττες. Ιδιαίτερα στο «Σίτι» έχει δύο νίκες σε έξι ματς έχοντας γνωρίσει και τρεις ήττες.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής (Νότιος Όμιλος)

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Ελλάς Σύρου - Μαρκό 13:00
Ολυμπιακός Β' - Καλλιθέα 13:00
Αιγάλεω - Καλαμάτα 14:00

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Ηλιούπολη - Πανιώνιος 15:00
Χανιά - Παναργειακός 15:00

