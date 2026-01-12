Μενού

Alex Král: Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού βλέπουν οι Γερμανοί

Σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός κοιτάει την περίπτωση του Τσέχου Άλεξ Κραλ της Ουνιόν Βερολίνου.

O Άλεξ Κραλ | AΠΕ-ΜΠΕ
Η γερμανική ιστοσελίδα «kicker» ανέφερε σ' ένα σύντομο ρεπορτάζ της πως ο Άλεξ Κραλ (Alex Král) της Ουνιόν Βερολίνου βρίσκεται στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού.

Ο 27χρονος Τσέχος κεντρικός μέσος έχει περιορισμένο ρόλο στην γερμανική ομάδα έχοντας πραγματοποιήσει μόλις δέκα συμμετοχές την φετινή σεζόν παίζοντας για περισσότερα από 230 λεπτά.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ