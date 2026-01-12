Alex Král: Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού βλέπουν οι Γερμανοί

Η γερμανική ιστοσελίδα «kicker» ανέφερε σ' ένα σύντομο ρεπορτάζ της πως ο Άλεξ Κραλ (Alex Král) της Ουνιόν Βερολίνου βρίσκεται στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού.

Ο 27χρονος Τσέχος κεντρικός μέσος έχει περιορισμένο ρόλο στην γερμανική ομάδα έχοντας πραγματοποιήσει μόλις δέκα συμμετοχές την φετινή σεζόν παίζοντας για περισσότερα από 230 λεπτά.

