All Star Game 2026: Πρωτιά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Ανατολή

Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην Ανατολή για το NBA All Star Game 2026, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, ενώ στη Δύση κυριάρχησε ο Λούκα Ντόντσιτς.
Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ανατολή με συνολικά 1.192.296 ψήφους και περισσότερες σε ολόκληρη τη Λίγκα έχει μόνο ο Σλοβένος παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς.
Συγκεκριμένα, ο Ντόντσιτς μετράει 1.249.518 ψήφους, με το 50% των ψήφων να αποτελείται από τους οπαδούς, ένα 25% από τους παίκτες του ΝΒΑ και το άλλο 25% από μια επιτροπή μέσων ενημέρωσης, που επιλέγει πέντε παίκτες σε κάθε περιφέρεια.
