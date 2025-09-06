Το ανερχόμενο αλλά απόλυτο αστέρι του νεανικού boxing είναι η Tiah-Mai Ayton

Η 19χρονη Tiah-Mai Ayton, φιλοδοξεί να αποκτήσει τον τίτλο της νεότερης πρωταθλήτριας στους τέσσερις τίτλους και των δύο φύλων στην πυγμαχία.

«Θέλω να συμμετάσχω σε τέσσερις κατηγορίες κιλών και θέλω να είμαι αδιαμφισβήτητη και στις τέσσερις. Οι προσδοκίες είναι υψηλές, αλλά νομίζω ότι μπορώ να τα καταφέρω», δήλωσε η πυγμάχος.

Και γιατί να μην το πιστεύει, όταν έχει κερδίσει σχεδόν όλους από τους 300 αγώνες που έχει παίξει σε Muay Thai, μικτές πολεμικές τέχνες, kickboxing, jiu-jitsu και πυγμαχία.

Συγκεκριμένα η Ayton, έχει χάσει μόνο τρεις από αυτούς, τους οποίους μάλιστα μετέτρεψε σε νίκες την επόμενη φορά.

«Θα μπορούσα να το καταφέρω. Σίγουρα μπορώ να το καταφέρω», δήλωσε η μαχήτρια από το Μπρίστολ, όταν έμαθε για το κατόρθωμα της Gabriela Fundora , να κατακτήσει στα 22 όλους τους παγκόσμιους τίτλους, τον Νοέμβριο του 2024.

Ο ανταγωνισμός στην γυναικεία πυγμαχία είναι πιο μεγάλος από ποτέ

«Αυτή θα είναι μια νέα πρόκληση για μένα. Έχω πολύ καιρό μπροστά μου», τονίζει η Ayton και δεν έχει άδικο.

Όμως, παρά το νεαρό της ηλικίας της και τους υψηλούς στόχους της, η γυναικεία πυγμαχία ανθίζει με γρήγορους ρυθμούς και ο ανταγωνισμός αυξάνεται.

Η συμπατριώτισσα της Nina Hughes, για παράδειγμα, κέρδισε ήδη έναν παγκόσμιο τίτλο παίζοντας τον πέμπτο αγώνα της ως επαγγελματίας αθλήτρια.

Μόνο μία πυγμάχος στην ιστορία, η Claressa Shields, έχει φτάσει κοντά στο στόχο που έχει θέσει η Ayton κερδίζοντας και τους τέσσερις παγκόσμιους τίτλους σε τρεις και όχι τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες κιλών.

Ένας τέτοιος τίτλος -αν τον κέρδιζε, θα της απέφερε μεγάλα κέρδη, η ίδια όμως δείχνει ότι δεν την ενδιαφέρουν τα χρήματα και η πολυτέλεια.

«Θέλω ένα αγρόκτημα. Θέλω αγελάδες, πρόβατα, κατσίκες και κότες. Αυτό είναι το όνειρό μου», είπε ο Άιτον όταν ρωτήθηκε τι θα αγόραζε με τα πρώτα λεφτά από αγώνα.

«Θα ζήσω απλώς μια ήσυχη ζωή στην φάρμα μου, έπειτα να προπονούμαι και να επιστρέφω και να είμαι ήρεμη».

«Πάντα ήξερα ότι θα γίνω πυγμάχος»

Η Άιτον υπέγραψε με την Matchroom Boxing του προμότερ Eddie Hearn σε ηλικία 18 ετών, αφού τράβηξε την προσοχή σε σπάρινγκ με την πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια στην κατηγορία «featherweight», Skye Nicolson, και εκεί ήταν που έγινε επαγγελματίας.

Σε ερασιτεχνικό επίπεδο, είναι πέντε φορές εθνική πρωταθλήτρια, ενώ πέρσι κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία βάρους 57 κιλών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ερασιτεχνών στο Κολοράντο.

Η ιστορία της όμως με την πυγμαχία δεν αρχίζει εκεί, αφού πρωτοξεκίνησε το boxing όταν ήταν μικρό παιδί γιατι ..τσακωνόταν με την αδερφή της.

«Είναι πραγματικά τόσο ανόητο», είπε η Ayton.

«Ξεκίνησα επειδή εγώ και η αδερφή μου πάντα τσακωνόμασταν συνέχεια. Ο μπαμπάς μου μας έβαλε στο kickboxing στην ηλικία των έξι ετών και απλώς συνέχισα από εκεί. Πάντα ήξερα ότι θα γινόμουν πυγμάχος».

«Είναι μόνο η νίκη, μόνο αυτή είναι που με νοιάζει»

Το γεγονός ,ότι υπέγραψε με τον Hearn στα 18 και μάλιστα έχοντας ένα ρεκόρ 21-0 στους ερασιτέχνες, σημαίνει, ότι η Ayton είχε ήδη τεράστια φήμη στο ντεμπούτο της.

Ακόμα με σιδεράκια στα δόντια της, διαφημιζόταν ως το μέλλον της γυναικείας πυγμαχίας, γεγονός που την έκανε να αισθανθεί την πίεση από τις απαιτήσεις του κόσμου.

«Θυμάμαι ότι είχα μια συζήτηση με τον προπονητή μου, στο παρελθόν. Και οι δύο είχαμε πίεση», είπε.

Ωστόσο έχει μάθει να το διαχειρίζεται και να κοιτάει μόνο «μπροστά».

«Ξέρω τι είμαι ικανή να κάνω και ξέρει τι είμαι ικανή να κάνω».

«Είναι απλώς μια ακόμη μέρα για μένα στην πραγματικότητα. Παλεύω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Είναι μόνο η νίκη, μόνο αυτή είναι που με νοιάζει», δήλωσε.

«Απλώς μου αρέσει να μπαίνω εκεί μέσα και να παλεύω»

Η Άιτον είχε προβλεφθεί ως πιθανή υποψήφια για την ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων της Μεγάλης Βρετανίας λόγω της εντυπωσιακής καριέρας ως νέα αθλήτρια.

Είπε ότι «όλοι θέλουν ένα χρυσό μετάλλιο» - αλλά το στυλ της ερασιτεχνικής πυγμαχίας και η ίδεα ότι θα βρίσκεται μακριά από την οικογένεια της ήταν αποτρεπτικοί παράγοντες για αυτήν.

«Είχα την ευκαιρία να πάω με την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά μου αρέσει να είμαι με την οικογένειά μου. Δεν ήθελα να φύγω και να μετακομίσω στο Σέφιλντ», είπε.

«Νιώθω ότι όλο αυτό το στυλ της ερασιτεχνικής πυγμαχίας απλά δεν μου ταίριαζε. Απλώς μου αρέσει να μπαίνω εκεί μέσα και να παλεύω».



