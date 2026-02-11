Τα αυτογκόλ της κυβέρνησης, το ταξίδι που άφησε ο Μητσοτάκης και το επόμενο κόμμα της Καραγεωργοπούλου

Είναι να απορεί κανείς πώς η κυβέρνηση βρέθηκε να απολογείται και να μπαίνουν υπουργοί της στο κάδρο της υπόθεσης Παναγόπουλου, όταν το θέμα αφορούσε τουλάχιστον με βάση τη διάταξη του προέδρου της Αρχής για το Μαύρο Χρήμα Χαράλαμπο Βουρλιώτη κατά βάση τον από το ΠΑΣΟΚ προερχόμενο πρόεδρο της ΓΣΕΕ. Είναι προφανές ότι στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει κάποια τρύπα, κάποιο κενό, που επιτρέπει σε τέτοια γεγονότα να εκδηλωθούν και να πάρουν διάσταση, όταν θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος άνθρωπος να προλαβαίνει την εκδήλωση μιας δυνητικής κρίσης. Αλλά τώρα αυτά είναι ψιλά γράμματα για ένα Μαξίμου που έφαγε το γκολ των Τεμπών από τα αποδυτήρια και με έναν χρόνο προειδοποίηση.

Τα ταξίδια του Μητσοτάκη

Ένα διήμερο πυκνών επαφών ξεκινά σήμερα για τον Μητσοτάκη με αφετηρία την Άγκυρα και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Με βάση το πρόγραμμα, η ελληνική αποστολή από την Ελευσίνα θα αναχωρήσει γύρω στις 12 παρά το μεσημέρι και προγραμματίζεται να φτάσει περίπου στη 13:00 ώρα Ελλάδος. Το όρντινο στο προεδρικό της Τουρκίας για την υποδοχή έχει δοθεί για τις 14:00 ώρα Ελλάδος, αλλά όλα αυτά μένει να φανεί αν θα τηρηθούν και στην πράξη. Ο Μητσοτάκης πάντως δεν θα κοιμηθεί στην Άγκυρα, αλλά θα πετάξει απευθείας για το Βέλγιο, καθώς αύριο το πρωί έχει προγραμματιστεί η άτυπη Σύνοδος της Ε.Ε. με θέμα την ανταγωνιστικότητα στο κάστρο του Alden Biesen. Πάντως, για την Παρασκευή που είχε προγραμματίσει να βρεθεί στη Διάσκεψη του Μονάχου, ο Μητσοτάκης το άφησε στην άκρη για άλλη μια χρονιά.

Στη θετική ατζέντα το ενδιαφέρον

Η σημερινή συνάντηση θα μπορούσε να πει κανείς ότι άργησε 17 μήνες. Υπό αυτή την έννοια - και γνωρίζοντας ότι στα μεγάλα θέματα υπάρχει χαώδης διαφορά μεταξύ των δυο πλευρών - η έμφαση στη σημερινή συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν θα δοθεί στη λεγόμενη θετική ατζέντα: οικονομία, εμπόριο, μεταναστευτικό, πολιτική προστασία, τουρισμός, εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας. Έπειτα είναι και το διεθνές περιβάλλον. Κανείς δεν θέλει μια νέα ένταση και κρίση να ξεκινά σε μια περιοχή όπου οι φωτιές είναι αναμμένες. Πολύ περισσότερο δεν θα ήθελε να μπει στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου, που φιλοδοξεί -όπως λέει- να τελειώνει κρίσεις. Η Τουρκία «καίγεται» αυτή τη στιγμή να βρει νέο περιφερειακό ρόλο, όμως ακόμη περισσότερο ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει την προσέγγισή της με την Ευρώπη, είτε αυτό αφορά το SAFE είτε την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης. Άρα θα έλεγα ότι δεν θα περιμένουμε μεγάλες συγκινήσεις, αλλά πολύ προσεκτικές διατυπώσεις.

Η ατζέντα Πιερρακάκη στην Άγκυρα

Στην αποστολή προστέθηκε και ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Εurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον ομόλογο του Μεχμέτ Σιμσέκ, στο περιθώριο της τετ-α-τετ συνάντησης που θα έχουν Μητσοτάκης και Ερντογάν. Η πρώτη συνάντηση των δύο Υπουργών έλαβε χώρα στις 16 Οκτωβρίου 2025 στην Ουάσιγκτον, θέτοντας τη βάση για έναν σταθερό δίαυλο επικοινωνίας σε οικονομικό και επενδυτικό επίπεδο. Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να βρεθεί η προώθηση ισχυρότερης διασυνδεσιμότητας μεταξύ των δύο οικονομιών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, στη διεύρυνση των εξαγωγικών δυνατοτήτων και στη διευκόλυνση των εμπορικών ροών. Ο στόχος που έχει τεθεί για το διμερές εμπόριο είναι στα 10 δισ. ευρώ. Φιλόδοξος, αλλά όχι ανέφικτος.

Οδεύει προς Τσίπρα η Καραγεωργοπούλου

Μια ακόμη απώλεια κατέγραψε η Πλεύση Ελευθερίας αφού η κ. Καραγεωργοπούλου αποχώρησε από το κόμμα με σαφείς αιχμές εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Πάντως η ίδια αναμένεται να κρατήσει την έδρα της, δήλωσε κοντά στη Νέα Αριστερά για την οποία θεωρεί πως βρίσκεται κοντά στη διαδικασία πολυδιάσπασης, ενώ δεν έκρυψε ότι στην παρούσα φάση διαβάζει την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Πληροφορίες την θέλουν πάντως υποψήφια με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού όταν αυτό ανακοινωθεί αρχές καλοκαιριού.

Ο χρησμός του Μπερσέ

«Είχα πάει στο Μαντείο των Δελφών», είπε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης Αλαίν Μπερσέ μόλις έφυγαν οι κάμερες και οι φωτορεπόρτερ. «Κρίμα, γιατί η Πυθία αυτή την εποχή δεν βγάζει χρησμούς», απάντησε ο Κώστας Τασούλας. «Βγάζει χρησμούς από άνοιξη και μετά». Στη συνάντηση που είχαν με τον πρώην πρόεδρο της Ελβετίας, ο κ. Τασούλας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη διαρκή αμφισβήτηση της διεθνούς έννομης τάξης και παράλληλα υπογράμμισε τη στήριξη της Ελλάδας στην προώθηση της πρωτοβουλίας για ένα «Δημοκρατικό Σύμφωνο για την Ευρώπη». Πάντως ο κ. Μπερσέ έδειξε να γνωρίζει ότι το Μαντείο των Δελφών έκανε πάντοτε μια ανάπαυλα τον χειμώνα και είπε στον Πρόεδρο με νόημα ότι θα επιστρέψει στην Ελλάδα τον Απρίλιο για να πάρει χρησμό για ένα θέμα που τον ενδιαφέρει… Πρόσθεσε πάντως ο κ. Μπερσέ ότι του έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η φύση στους Δελφούς, πλούσια και καταπράσινη. «Γνώριζα την καλοκαιρινή Ελλάδα και τώρα γνωρίζω και την χειμερινή».