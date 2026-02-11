Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της εταιρείας Πλαίσιο

Ο επιχειρηματικός κόσμος θρηνεί την απώλεια του Γιώργου Γεράρδου, του ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με την τεχνολογία και την καινοτομία στην Ελλάδα.

Ο ιδρυτής της εταιρείας Πλαίσιο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας πίσω του μια παρακαταθήκη που άλλαξε για πάντα την ελληνική αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Από το Παλαιό Φάληρο στο Κολλέγιο Αθηνών

Ο Γιώργος Γεράρδος γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο από γονείς νοσοκόμους, ανθρώπους που πάλευαν καθημερινά για μια καλύτερη ζωή. Η πίστη και η αφοσίωση της μητέρας του τον ώθησαν να διεκδικήσει μια υποτροφία στο Κολλέγιο Αθηνών «ως φτωχός μαθητής». Εκεί άρχισε να ξεδιπλώνεται το ανήσυχο πνεύμα του, η διάθεση για δημιουργία και η τόλμη να ρισκάρει.

Το ξεκίνημα στη Στουρνάρη – Η γέννηση του Πλαίσιο

Το 1969, ως δευτεροετής φοιτητής του Πολυτεχνείου, αποφάσισε να πάρει την τύχη στα χέρια του. Με λίγα δανεικά από συγγενείς και φίλους άνοιξε ένα μικρό κατάστημα στην οδό Στουρνάρη, προσφέροντας στους συμφοιτητές του προϊόντα σε χαμηλές τιμές, χωρίς μεσάζοντες.

Αυτό το μικρό μαγαζί αποτέλεσε το πρώτο κεφάλαιο μιας ιστορίας που θα άλλαζε την ελληνική αγορά τεχνολογίας.

Η φιλοσοφία του: Καινοτομία χωρίς φόβο

Ο ίδιος συνήθιζε να λέει: «Μπορεί να μην είχα το υψηλότερο IQ, όμως κάποιοι στο Πολυτεχνείο είχαμε το ψυχικό σθένος να πολεμήσουμε… Δεν μασάω, θα πέσω, αλλά θα του αλλάξω τα φώτα… Θα ξανασηκωθώ».

Η φράση αυτή συμπύκνωνε τη στάση ζωής του. Δεν φοβόταν την καινοτομία, ταξίδευε συχνά στην Αμερική, παρακολουθούσε τις εξελίξεις και ήξερε πώς να τις προσαρμόζει στην ελληνική πραγματικότητα.

Οι μεγάλες στιγμές της Πλαίσιο

Η πορεία της εταιρείας του υπήρξε εντυπωσιακή:

1986: Συναρμολογείται ο πρώτος ελληνικός ηλεκτρονικός υπολογιστής Turbo-X, προσαρμοσμένος στις ανάγκες του καταναλωτή.

1995: Υιοθετεί τη multi-channel προσέγγιση με τηλεφωνικές πωλήσεις, fax και καταλόγους.

1999: Δημιουργεί το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ελλάδα, το plaisio.gr.

1999–2008: Η εταιρεία εντάσσεται για οκτώ συνεχόμενα χρόνια στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης.

2009: Εγκαινιάζει το υπερσύγχρονο κέντρο logistics 22.500 τ.μ. στη Μαγούλα.

2019: Γιορτάζει 50 χρόνια λειτουργίας με το 25ο κατάστημα και την είσοδο στις Λευκές Συσκευές.

Ο Γιώργος Γεράρδος είχε πάντα το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, επιμένοντας στην ποιότητα, την εξυπηρέτηση και την τεχνολογική πρωτοπορία.

Παρά την επιχειρηματική του πορεία, ο Γεράρδος δεν έπαψε ποτέ να μιλά για τα μαθήματα ζωής που πήρε και για την αναλυτική σκέψη που απέκτησε στο Πολυτεχνείο.

Ήταν ιδιαίτερα περήφανος για τον γιο του, Κώστα Γεράρδο, ο οποίος από το 2021 ανέλαβε τη θέση του CEO της Πλαίσιο. Η παρακαταθήκη που του άφησε ήταν ξεκάθαρη: να συνεχίσει με το ίδιο πάθος, την ίδια τόλμη και την ίδια πίστη στην καινοτομία.