Άντερλεχτ - ΑΕΚ 1-1: Με το βλέμμα στη ρεβάνς εντός έδρας η Ένωση

Η ΑΕΚ αρκέστηκε τελικά σε ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Άντερλεχτ για τη θέση στο Europa Conference League, με τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια να φέρνει το πλεονέκτημα του εντός έδρας.
Η Άντερλεχτ προηγήθηκε μόλις στο 21', έχασε ευκαιρίες για περισσότερα γκολ, αλλά η άστοχη στο πρώτο μέρος ΑΕΚ βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Ελίασον στο 74' και η πρόκριση στη Legue Phase του Conference League θα κριθεί στη ρεβάνς.
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.