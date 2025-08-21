Άντερλεχτ - ΑΕΚ 1-1: Με το βλέμμα στη ρεβάνς εντός έδρας η Ένωση

Η ΑΕΚ αρκέστηκε τελικά σε ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Άντερλεχτ για τη θέση στο Europa Conference League, με τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια να φέρνει το πλεονέκτημα του εντός έδρας.

Η Άντερλεχτ προηγήθηκε μόλις στο 21', έχασε ευκαιρίες για περισσότερα γκολ, αλλά η άστοχη στο πρώτο μέρος ΑΕΚ βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Ελίασον στο 74' και η πρόκριση στη Legue Phase του Conference League θα κριθεί στη ρεβάνς.