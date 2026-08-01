Αντετοκούνμπο: Αγωγή από την εισαγγελέα της Νέας Υόρκης 36 δις σε εταιρεία που είναι μέτοχος

Μία απρόοπτη είδηση έγινε γνωστή στην Αμερική το βράδυ της Παρασκευής (31/07) και αφορά την πλατφόρμα «Kalshi» στην οποία είναι μέτοχος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με αμετικάνικα μέσα, η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, κατέθεσε αγωγή κατά της πλατφόρμας, απαιτώντας το ποσό των 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων.