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Αντετοκούνμπο: Αγωγή από την εισαγγελέα της Νέας Υόρκης 36 δις σε εταιρεία που είναι μέτοχος

Αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες βρίσκεται εταιρεία στην οποία είναι μέτοχος και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με την εισαγγελέα της Νέας Υόρκης να κάνει αγωγή 36 δις δολαρίων.

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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. | AP Photo/Michael Conroy
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Μία απρόοπτη είδηση έγινε γνωστή στην Αμερική το βράδυ της Παρασκευής (31/07) και αφορά την πλατφόρμα «Kalshi» στην οποία είναι μέτοχος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με αμετικάνικα μέσα, η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, κατέθεσε αγωγή κατά της πλατφόρμας, απαιτώντας το ποσό των 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

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