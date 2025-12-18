Αντετοκούνμπο: O απίθανος λόγος που φίλοι των Μπακς εξοργίστηκαν

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε στη λίγκα ως Νο.15 στο NBA Draft του 2013 και εξελίχθηκε σε franchise player για τους Μπακς, οδηγώντας το Μιλγουόκι στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας του έπειτα από μισό αιώνα, κατακτώντας το NBA Cup, κερδίζοντας δύο φορές τον τίτλο του MVP και συμμετέχοντας σε εννέα All-Star Game.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

