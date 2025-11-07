Αντετοκούνμπο: «Στόχος μου είναι να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ, θα σκεφτόμουν να παίξω στη Euroleague»

Σε δηλώσεις του σε ισπανικό μέσο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε σχετικά με το μέλλον του στο NBA και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στα παρκέ της Ευρώπης ή ακόμα και της Κίνας σε μερικά χρόνια.
Ο Αντετοκούνμπο έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο τη σεζόν στο NBA με τη φανέλα των Μπακς, έχοντας ήδη 32.3 πόντους, 12.6 ριμπάουντ και 6.3 ασίστ μ.ο.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- «Στην τιμή μου, δεν το έκανα - Ο Φανούρης περνούσε και πυροβολούσε»: Βροχή μαρτυριών για τα Βορίζια
- Ελεονώρα Μελέτη: «Τα φύλα είναι δύο - Κάποιοι θέλουν να προσδιορίζονται μπανάνες , γάτες, μαντζουράνες»
- Αυτή είναι η πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο με περιουσία 470 δισ. δολάρια και 5 μεγάλες ομάδες
- Είμαστε ήδη εκεί: 6 χώρες και ένα ελληνικό νησί που σε πληρώνουν για να μετακομίσεις εκεί
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.