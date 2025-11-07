Αντετοκούνμπο: «Στόχος μου είναι να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ, θα σκεφτόμουν να παίξω στη Euroleague»

Σε δηλώσεις του σε ισπανικό μέσο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε σχετικά με το μέλλον του στο NBA και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στα παρκέ της Ευρώπης ή ακόμα και της Κίνας σε μερικά χρόνια.

Ο Αντετοκούνμπο έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο τη σεζόν στο NBA με τη φανέλα των Μπακς, έχοντας ήδη 32.3 πόντους, 12.6 ριμπάουντ και 6.3 ασίστ μ.ο.

