Απίστευτες ατάκες Σρέντερ για Αταμάν: «Πονάς, ευτυχώς δεν θα γίνεις προπονητής μου» - O «πόλεμος» συνεχίζεται

Συνεχίζεται η κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Εργκίν Αταμάν και τον Ντένις Σρέντερ, με τον προπονητή της Εθνικής Τουρκίας και του Παναθηναϊκού να κάνει λόγο για τον χαρακτήρα του, «γι αυτό αλλάζει ομάδα κάθε χρόνο», και τον ΝΒΑερ, πρωταθλητή Ευρώπης και Κόσμου με την Εθνική Γερμανίας να εξαπολύει νέα επίθεση.

«Ευτυχώς που ποτέ δεν θα γίνεις προπονητής μου. Δεν ήμουν εγώ που ξεκίνησε αυτόν τον καβγά… Εσύ τον ξεκίνησες, μιλούσες για εμάς. Αν θες να λες μα@#ες, θα έπρεπε να τις υποστηρίξεις. Αλλά δεν το έκανες! Συγγνώμη, κόουτς!» ανέφερε στο πρώτο του story στο Instagram.

Ντένις Σρέντερ | Instagram

Σε ένα δεύτερο που «ανέβασε» υποστηρίζει: «Ακούγεσαι σαν να πονάς… αλλά δεν θα σου δώσω τίποτα άλλο πέρα από αγάπη. Θα είμαι απλώς ο εαυτός μου. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν ήδη πώς είμαι».

Ντένις Σρέντερ | Instagram

Τι είχε πει ο Αταμάν στη Media Day του Παναθηναϊκού

Κατά τη media day του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν, ο Εργκίν Αταμάν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τα όσα είχε πει ο Σρέντερ για τον Τούρκο προπονητή, με αφορμή την βράβευσή του ως κορυφαίος προπονητής στο πρόσφατο Eurobasket.

«Ο Σρέντερ δεν χρειάζεται να ζητήσει συγγνώμη από εμένα. Όλοι έχουν τη δική τους γνώμη, απλά δεν με νοιάζει. Όμως, όταν υπογράφω εγώ έναν παίκτη, το πρώτο που κοιτάω είναι τον χαρακτήρα του και τα επίπεδα αξιοπρέπειάς του» είχε δηλώσει ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

«Ο Σρέντερ είναι καλός παίκτης αλλά δεν μπορώ να σχολιάσω τα θέματα στη συμπεριφορά του. Για μένα, ηγετικότητα, ανθρωπιά και ταπεινότητα είναι πιο σημαντικά από μια καλή εμφάνιση».

Μετά την κατάκτηση του πρόσφατου Eurobasket 2025 από τη Γερμανία, απέναντι στην Τουρκία, όταν έγινε γνωστό πως ο Έργκιν Άταμαν είχε αναδειχθεί κορυφαίος προπονητής του τουρνουά, ο Ντένις Σρούντερ, μέσα από το πούλμαν της ομάδας φώναξε: «Αταμάν, άντε φύγε από εδώ. Καλύτερος προπονητής; Ο κ@@@ς μου».



