Απίστευτη καταγγελία από τον Νταβέλη: «Έγινε απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος μου»

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ Novibet, Αχιλλέας Νταβέλης μετά τα όσα έγιναν την Δευτέρα το βράδυ έξω από το σπίτι του προχώρησε σε πολύ σοβαρές καταγγελίες λέγοντας μέσω του δικηγόρου του πως υπήρξε απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος του.

Μεταξύ άλλων ο ισχυρός άνδρας των Θεσσαλών που χθες ξεκαθάρισε πως παραχωρεί τις μετοχές εντελώς δωρεάν, μιλώντας στην Formedia τόνισε τα εξής.

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