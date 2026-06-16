Απίστευτη καταγγελία από τον Νταβέλη: «Έγινε απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος μου»

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ Novibet, Αχιλλέας Νταβέλης μετά τα όσα έγιναν την Δευτέρα το βράδυ έξω από το σπίτι του προχώρησε σε πολύ σοβαρές καταγγελίες λέγοντας μέσω του δικηγόρου του πως υπήρξε απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος του.
Μεταξύ άλλων ο ισχυρός άνδρας των Θεσσαλών που χθες ξεκαθάρισε πως παραχωρεί τις μετοχές εντελώς δωρεάν, μιλώντας στην Formedia τόνισε τα εξής.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Βραζιλία: Το ανατριχιαστικό στόρι της 21χρονης που σκοτώθηκε σε «rope jumping»
- Στα πόσα χρόνια μπορεί να βγει ο Γιωτόπουλος: Τι ισχύει για τους πολυϊσοβίτες και το «17 φορές ισόβια»
- Αυξάνονται τα «κρούσματα» λαγοκέφαλου στις ελληνικές παραλίες: Τι πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει
- Αυτό θα είναι το πιο αντιεμπορικό ματς από τα 104 παιχνίδια του Μουντιάλ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.