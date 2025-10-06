Από την απόρριψη του Παναθηναϊκού ως την Εθνική: Ο άνθρωπος που «αναγέννησε» τον Παντελίδη

«Βρέθηκα στα τοπικά πρωταθλήματα της Αθήνας και μόνο μέσα από τη δικιά μου προσπάθεια έπαιξα Γ' Εθνική, Β' Εθνική και τώρα Α' Εθνική. Τα έχω δει όλα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θυμάμαι πριν 5-6 χρόνια που έκλαιγα στο δωμάτιο μου επειδή με έδιωξαν από τον Παναθηναϊκό. Το αποτέλεσμα μας δίνει boost για τη συνέχεια».
Το γκολ-ανόδου κόντρα στην Καλαμάτα ήταν απλά ο τρόπος για να... συστηθεί. Αλλά στο φινάλε της σπουδαίας νίκης κόντρα στον Παναθηναϊκό, σε ένα flash interview, τον έκανε να τον μάθει όλη Ελλάδα.
Ο Παύλος Παντελίδης είναι από τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν στη φετινή Stoiximan Superleague με τη φανέλα της Κηφισιάς.
