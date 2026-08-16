Απόστολος Χρήστου: Πρωταθλητής Ευρώπης για 2η φορά - Χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο

Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100μ. ύπτιο αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο Απόστολος Χρήστου.
Ο κορυφαίος Ελληνας κολυμβητής νίκησε επιτέλους τον μεγάλο του αντίπαλο, τον Τόμας Τσέκον, στον τελικό του Παρισιού, κερδίζοντας στην τελευταία χεριά με 52.27 έναντι 52.28 του Ιταλού, για να ανέβει ξανά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και να φτάσει τα εννέα μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (εκ των οποίων τέσσερα χρυσά).
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