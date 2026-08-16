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Σαλαμίνα: Η στιγμή που τηλεοπτικό συνεργείο του Open τρέχει για να σωθεί από τη φωτιά που φούντωσε

Στιγμές πανικού για τηλεοπτικό συνεργείο του Open που κάλυπτε τη φωτιά στη Σαλαμίνα, όταν ο αέρας φούντωσε τις φλόγες στο σημείο που βρίσκονταν.

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Τηλεοπτικό συνεργείο Open στη Σαλαμίνα | Open
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Στιγμές πανικού βίωσε τηλεοπτικό συνεργείο του Open που κάλυπτε τη φωτιά στη Σαλαμίνα το απόγευμα της Κυριακής 16/8. Ο αέρας φούντωσε τις φλόγες στο σημείο που βρίσκονταν και βρέθηκαν περικυκλωμένοι από φωτιά με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές να τους φωνάζουν να απομακρυνθούν.

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«Κώστα τρέχα, θα καούμε!» φώναζε η ρεπόρτερ για να ανοίξουν τον βηματισμό τους και να απομακρυνθούν από το σημείο καθώς ο αέρας έφερνε τις φλόγες πάνω τους.

Από το στούντιο κατανοώντας τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκαν, έδωσαν στο συνεργείο λίγο χρόνο για να μπορέσουν να βρουν τις ανάσες τους και να ηρεμήσουν.

 

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