Αργεντινή - Αυστρία 2 - 0: Ο Μέσι έγραψε πάλι ιστορία

Η Αργεντινή επικράτησε της Αυστρίας με 2-0 για την δεύτερη αγωνιστική του δέκατου ομίλου, με τον Μέσι να κάνει ιστορικά ρεκόρ.

Όπως περιγράφει και το gazzetta.gr, η Αργεντινή προκρίθηκε στην επόμενη φάση και ουσιαστικά κλείδωσε την πρωτιά, καθώς θα μιλάμε για το απόλυτο θαύμα αν χάσει την πρωτιά από την Ιορδανία, καθώς θα πρέπει να κερδίσει την Αλγερία και μετά και την Αργεντινή, κάτι που σε απλά ελληνικά δεν γίνεται.

Ο Μέσι πέτυχε και τα δύο τέρματα της ομάδας του και έφτασε τα 18, ανέβηκε στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ και άφησε πίσω του τον Κλόζε που έχει 16.

Η Αυστρία από την πλευρά της δεν έκανε απολύτως τίποτα και στο δεύτερο ημίχρονο που είχε τον έλεγχο απείλησε μόλις μία φορά τον Μαρτίνες με τους Αργεντινούς3 ουσιαστικά να παίρνουν το τρίποντο με σβησμένες μηχανές.