Άρης - ΑΕΚ LIVE από τη Θεσσαλονίκη για το πρωτάθλημα

Κιτρινόμαυρο ντέρμπι στο «Κλ. Βικελίδης» για τη 16η αγωνιστική της Super League, εκεί όπου ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ. Άρης - ΑΕΚ LIVE στις 19:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Άρης - ΑΕΚ LIVE

Ισόπαλα έχουν ολοκληρωθεί τα δύο τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με γηπεδούχο τον Άρη, αφού το 2024-25, για την 26η αγωνιστική, αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0, ενώ το 2023-24, πάλι για την 26η και τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, ολοκλήρωσαν τις προσπάθειές τους με το εντυπωσιακό 3-3.

Η ΑΕΚ δεν έχει ηττηθεί στις επτά τελευταίες επισκέψεις της στην έδρα του Άρη για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδος, όπου υπάρχουν τέσσερις ισοπαλίες και τρεις νίκες της ομάδας της Αθήνας. Στη μία από αυτές, στην αναμέτρησή τους για το Κύπελλο Ελλάδος στις 17 Ιανουαρίου 2024, υπήρξε ισοπαλία 1-1 στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης, και ο Άρης πήρε την πρόκριση με 5-3 στη διαδικασία των πέναλτι.

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Κηφισιά - ΑΕΛ 1-1

Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-2

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 0-3

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Λεβαδειακός - Βόλος 3-1

ΟΦΗ - Αστέρας 17:30

Άρης - ΑΕΚ 19:30

Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 21:00