Άρης - Αμβούργο 98 - 76: Νίκη των «κιτρινόμαυρων» μέσα σε αποθέωση

Ο Άρης υποδέχτηκε στη Θεσσαλονίκη το Αμβούργο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup, κάνοντας το 2-0 στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, παίρνοντας τη νίκη με 98 - 76.
Ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν ο πρώτος ευρωπαϊκός για τους «κιτρινόμαυρους» στην έδρα τους την τρέχουσα σεζόν. Οι φίλαθλοι φυσικά, όπως έχει καθιερωθεί πλέον, την ώρα του τζάμπολ πέταξαν χιλιάδες χαρτάκια στο παρκέ, δημιουργώντας τρομερή ατμόσφαιρα. Το ίδιο το EuroCup μάλιστα, αποθέωσε τους οπαδούς του Άρη.
Όλοι απόλαυσαν την ατμόσφαιρα και μια βραδιά που χρόνια περίμενε με ανυπομονησία κάθε Αρειανός.
