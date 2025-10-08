Μενού

Άρης - Αμβούργο 98 - 76: Νίκη των «κιτρινόμαυρων» μέσα σε αποθέωση

Ο Άρης πήρε τη νίκη με μεγάλο «κεφάλι» από το Αμβούργο για το Euro Cup.

Reader symbol
Newsroom
Άρης - Αμβούργο
Άρης - Αμβούργο | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο Άρης υποδέχτηκε στη Θεσσαλονίκη το Αμβούργο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup, κάνοντας το 2-0 στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, παίρνοντας τη νίκη με 98 - 76.

Ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν ο πρώτος ευρωπαϊκός για τους «κιτρινόμαυρους» στην έδρα τους την τρέχουσα σεζόν. Οι φίλαθλοι φυσικά, όπως έχει καθιερωθεί πλέον, την ώρα του τζάμπολ πέταξαν χιλιάδες χαρτάκια στο παρκέ, δημιουργώντας τρομερή ατμόσφαιρα. Το ίδιο το EuroCup μάλιστα, αποθέωσε τους οπαδούς του Άρη.

Όλοι απόλαυσαν την ατμόσφαιρα και μια βραδιά που χρόνια περίμενε με ανυπομονησία κάθε Αρειανός.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ