Άρης - Αμβούργο Τάουερς μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Άρης υποδέχεται απόψε (08/10) το Αμβούργο για την 2η αγωνιστική του Eurocup με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
To Nick Galis Hall αναμένεται να είναι κατάμεστο καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί sold out ενώ την αναμέτρηση με τη γερμανική ομάδα πρόκειται να παρακολουθήσει από κοντά και ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
Η ΚΑΕ Άρης απέστειλε πρόσκληση και στον Νίκο Γκάλη ώστε να παρευρεθεί στο… σπίτι του.
Ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς θα περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή για το αν θα έχει στη διάθεσή του, τους Κουλμπόκα, Φόρεστερ.
