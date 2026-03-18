Τι απαντά η Ντόρα Μπακογιάννη για την ομοιότητα της Μαρίκας Μητσοτάκη με τη Μαρία Σάκκαρη

Σε μία συνέντευξη που άγγιξε πολλά θέματα, στην εκπομπή «Πορτατίφ» του σταθμού «Κρήτη TV», μίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη, αναφερόμενη και στην «εξ αγχιστείας» ανιψιά της, Μαρία Σάκκαρη.

Η βουλευτής του νομού Χανίων μίλησε συγκεκριμένα στο γάμο του ανιψιού της, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τη διάσημη τενίστρια, αλλά και στην ομοιότητα που λένε ότι έχει με την Μαρίκα Μητσοτάκη.

«Η Μαρία Σάκκαρη είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ένα πολύ καλό κορίτσι. Δεν ξέρω αν έχει χωριό η νύφη αλλά νομίζω ότι αγαπάει κι αυτή τα Χανιά πάρα πολύ. Τους βλέπω συνεχώς στα Χανιά δηλαδή. Κι επειδή τους βλέπω πολύ στα Χανιά, νομίζω ότι τα αγαπούν πολύ», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Σε ερώτηση για την ομοιότητα της Σάκκαρη με τη μητέρα της, Μαρίκα Μητσοτάκη, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε με χαμόγελο: «Έχουν το ίδιο γέλιο».