Αυτό που θα κάνει το Ιράν όταν δεν θα έχει τίποτα να χάσει

O πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με Ιράν συνεχίζεται, με τα περισσότερα κράτη της Μέσης Ανατολής να έχουν μπει σε ένα γαϊτανάκι του τρόμου: Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται στη μέση μιας σύγκρουσης με αβέβαιο μέλλον, με ένα νοσηρό σκοτάδι να σκεπάζει τον ουρανό, τα μυαλά των εμπλεκόμενων πολιτικών προσώπων, τις ζωές απλών ανθρώπων που δεν έφταιξαν ποτέ και σε τίποτα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε ένα διαρκή καυγά με την ίδια τη λογική, διεκδικώντας σε εμμονικό βαθμό, την προσοχή των δημοσιογράφων, ανεβάζοντας στο Truth Social ατάκες όπως «παράδοση ΑΝΕΥ ΌΡΩΝ».

Το Ιράν φαίνεται ότι έχει εμπλακεί σε ένα πόλεμό, στον οποίο η ικανότητα του να ανταποδίδει πυρά φαίνεται να μειώνεται, με τον αριθμό των πυραύλων που εκτοξεύει να φθίνει καθημερινά. Ωστόσο, όσο ο πόλεμος παρατείνεται, αυξάνεται ο κίνδυνος αντιποίνων εκτός της περιοχής και αυτός ο κίνδυνος είναι ήδη πολύ πραγματικός.

Ακόμη και πριν οι εικόνες θανάτου και καταστροφής στο Ιράν κατακλύσουν το διαδίκτυο, δυτικοί αξιωματούχοι ασφαλείας είχαν εκφράσει ανησυχία ότι το Ιράν ή οι σύμμαχοί του, θα μπορούσαν να εξαπολύσουν επιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη ή αλλού. Όταν το περιοδικό Time ρώτησε αυτή την εβδομάδα τον Ντόναλντ Τραμπ για την απειλή στο αμερικανικό έδαφος, εκείνος απάντησε κυνικά ότι «υποθέτει» πως οι Αμερικανοί πρέπει να ανησυχούν. «Το σχεδιάζουμε αυτό. Αλλά ναι, ξέρετε, περιμένουμε κάποια πράγματα. Όπως είπα, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν. Όταν πας σε πόλεμο, κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν».

Πέρα από την εκδίκηση, οι πιθανές επιθέσεις του Ιράν στη Δύση θα μπορούσαν να πετύχουν κάτι σημαντικό, να στρέψουν τις κοινωνίες εναντίον των κυβερνήσεών τους, ώστε να πιέσουν εκείνους που χαράζουν πολιτικές, να τερματίσουν τη σύγκρουση.

Τρομοκρατικές επιθέσεις σε δυτικές πόλεις θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης, κάνοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους να αισθανθούν άμεσα τον πόνο αυτού του πολέμου. Σε αυτό το στάδιο, το Ιράν έχει πολύ λίγα να χάσει και ίσως είναι διατεθειμένο να προχωρήσει σε πιο ακραίες ενέργειες από ό,τι στο παρελθόν.

Οι εκδικητές του Ιράν

Το Ιράν και οι σύμμαχοί του έχουν μακρά ιστορία επιθέσεων στο εξωτερικό. Το 1992, ως απάντηση στη δολοφονία από το Ισραήλ του γενικού γραμματέα της Χεζμπολάχ, Αμπάς Μασάουι, η οργάνωση χρησιμοποίησε παγιδευμένο φορτηγό για να σκοτώσει 29 ανθρώπους και να τραυματίσει άλλους 242 στην ισραηλινή πρεσβεία στο Μπουένος Άιρες.

Δύο χρόνια αργότερα, η Χεζμπολάχ χτύπησε ξανά την πόλη, στο εβραϊκό κοινοτικό κέντρο "Asociación Mutual Israelita Argentina", σκοτώνοντας 85 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 300. Η Χεζμπολάχ διατηρεί παρουσία στη Λατινική Αμερική εδώ και δεκαετίες και παραμένει ικανή να πραγματοποιεί τρομοκρατικές επιθέσεις στην περιοχή.

Και φυσικά δεν βρίσκονται μόνο εκεί. Το 2012, αυτή η διαβόητη τρομοκρατική οργάνωση πραγματοποίησε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε λεωφορείο με Ισραηλινούς τουρίστες στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες.

Κατά καιρούς έχουν βρεθεί με το δάκτυλο στη σκανδάλη, έτοιμοι να προκαλέσουν όλεθρο στη Βρετανία, την Κύπρο, την Γεωργία, το Περού, την Ταϋλάνδη, το Βέλγιο και ένα σωρό άλλες χώρες. Κατάσκοποί, εκδικητές, άτομα που διείσδυσαν στη Δύση έτοιμα να υπηρετήσουν τη δική τους, ολέθρια μορφή εκδίκησης.

Η δολοφονία του διοικητή της Δύναμης Quds των Φρουρών της Επανάστασης, Κασίμ Σολεϊμάνι το 2020, ήταν άλλη μια στιγμή μεγαλείου για τους θιασώτες της MAGA ιδέας του Τραμπ. Αυτό που δεν έγινε τόσο γνωστό, ήταν ότι μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, οι Ιρανοί επιχείρησαν 17 φορές να επιτεθούν στο εσωτερικό των ΗΠΑ, φτάνοντας κάθε φορά στο «παρά ένα».

Η Τεχεράνη έχει βάλει κατά καιρούς στο στόχο της άτομα όπως ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Τζον Μπόλτον και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, αλλά και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. . Τον Οκτώβριο του 2024, ο επικεφαλής της MI5, Κεν ΜακΚάλουμ, δήλωσε ότι σε διάστημα σχεδόν τριών ετών οι βρετανικές αρχές είχαν αντιμετωπίσει 20 ξεχωριστά σχέδια επιθέσεων με ιρανική υποστήριξη.

Η φωτογραφία της στιγμής

Ο «Άξονας της Αντίστασης», το άτυπο δίκτυο συμμάχων του Ιράν, έχει αποδυναμωθεί σημαντικά μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τις συγκρούσεις που ακολούθησαν. Ωστόσο, μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενέϊ και καθώς η κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος φαίνεται όλο και πιο πιθανή, οι Φρουροί της Επανάστασης βρίσκονται σε αδιέξοδο. Η επιβίωση τους εξαρτάται από την εξέρευση νέων μορφών «εκδίκησης».

Τα αντίποινα του Ιράν εναντίον της Δύσης θα μπορούσαν να πάρουν τρεις μορφές:

επιθέσεις «μοναχικών λύκων», ατόμων που εμπνέονται από τα γεγονότα και αναλαμβάνουν μια πρωτοβουλία θανάτου, χωρίς να ρωτήσουν κανέναν.

κατευθυνόμενες επιθέσεις μέσω τρίτων, όπως διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις,

ή επιθέσεις από «κοιμώμενους πυρήνες», άτομα και συλλογικότητες που έχουν εγκατασταθεί εδώ και χρόνια σε δυτικές χώρες. Περιμένουν απλά ένα σύνθημα για δράση.

«Μοναχικοί λύκοι» μέχρι τώρα ήταν συνήθως σουνίτες τζιχαντιστές, επηρεασμένοι από τον «ιερό πόλεμο» της Αλ Κάιντα και του κράτους του Ισλαμ. Τώρα, μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ, μιας από τις πιο σεβαστές μορφές του σιιτικού Ισλάμ, οι σιίτες εξτρεμιστές θα μπορούσαν να γίνουν η μεγαλύτερη διεθνής τρομοκρατική απειλή.

Τον Αύγουστο του 2022, ο Χαντί Ματάρ μαχαίρωσε τον συγγραφέα Σαλμάν Ρουσντί σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Προηγούμενως, ο Σαλμάν ήταν επικηρυγμένος με φετφά από τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Ρουντολάχ Χαμενεϊ. Η φετφά (συμβόλαιο θανάτου με υπογραφή Αγιατολάχ) κρατούσε από το 1989.

Το λιγότερο πιθανό, αλλά ίσως πιο θανατηφόρο, σενάριο θα ήταν η ενεργοποίηση «κοιμώμενων πυρήνων» πρακτόρων της Χεζμπολάχ ή των Φρουρών της Επανάστασης. Για παράδειγμα, το 2017 συνελήφθη στις ΗΠΑ ο Αλί Κουρανί που παραδέχθηκε ότι ήταν μέλος τέτοιου πυρήνα, ενώ το 2019 ο Αλεξέι Σάαμπ συνελήφθη επειδή έκανε αναγνώριση στόχων όπως το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και η πλατεία Times.

Το ερώτημα

Ένα κρίσιμο ερώτημα στο «μετά» του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν είναι αν και πως θα επιχειρήσουν τέτοια άτομα και συλλογικότητες να εκδικηθούν εξ`ονόματος του Ιράν. Το ακόμα πιο κρίσιμο ερώτημα, είναι το αν θα μπορεί να αντιδράσει το ίδιο αποτελεσματικά η Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ, ένα ομοσπονδιακό κράτος διαιρεμένο από τις συμπλοκές με τον ICE στο εσωτερικό και από τις αμέτρητες «πολεμικές επιχειρήσεις» στο εξωτερικό.

Ως προς το Ιράν, οι εκδικητές του έχουν αποδείξει πως διαθέτουν ικανότητα και πρόθεση για να επιτεθούν. Η ικανότητα, μέσα από την τρέχουσα πολεμική σύγκρουση, φαίνεται να μειώνεται. Η πρόθεση για να επιτεθεί, μοιάζει να γίνεται ολοένα και πιο ισχυρή.

Με στοιχεία από: The Atlantic