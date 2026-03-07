Αρης - Ατρόμητος 0-0: Δεν να βάλει γκολ ούτε με πέναλτι!

Αρης - Ατρόμητος 0-0: Ο Αρης έχασε δύο πέναλτι κόντρα στον Ατρόμητο (0-0), καθώς ο Ράτσιτς αστόχησε, ο Μορόν σημάδεψε δοκάρι και δεν μπόρεσε να... κλειδώσει την παρουσία του στο «5-8»! Με δέκα οι «κίτρινοι» από το 40' λόγω αποβολής του Γκαρέ.
Ο Γκουγκεσασβίλι πριν τη φάση της αποβολής έκανε δύο σπουδαίες αποκρούσεις, διαφορετικά θα γινόταν το 1-0 και δεν θα προέκυπτε σε εκείνη τη φάση η κόκκινη. Ο Γεωργιανός να θυμίσουμε απέκρουσε και πέναλτι στο ματς με τον Παναιτωλικό.
