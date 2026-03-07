Άρης - Ατρόμητος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Με το βλέμμα στα πλέι οφ για την 5η θέση, ο Άρης υποδέχεται τον Ατρόμητο με τις δύο ομάδες να χωρίζει μόλις ένας βαθμός. Άρης - Άτρoμητος σήμερα στις 17:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 2 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Αήττητος είναι ο Άρης στα έξι τελευταία παιχνίδια του με τον Ατρόμητο, εντός και εκτός έδρας. Έπειτα από τη νίκη της ομάδας του Περιστερίου στη Θεσσαλονίκη στις 5 Νοεμβρίου 2023 με 3-1, υπάρχουν τέσσερις νίκες για τους Κίτρινους και δύο ισοπαλίες με 1-1.
Ο Άρης έχει την υπεροχή τα τελευταία χρόνια, αφού στα τελευταία 14 ματς, και στις δύο έδρες και σε όλες τις διοργανώσεις, με τον Ατρόμητο έχει μόλις μια ήττα, αλλά αυτή είναι σε εντός έδρας αναμέτρηση.
Ο Ατρόμητος έχει καταφέρει να σκοράρει μόλις στα εννέα από τα 20 ματς που έχουν δώσει οι δύο ομάδες με γηπεδούχο τον Άρη, ενώ μόλις στα έξι έχουν σκοράρει και οι δύο.
Super League: Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής
Σάββατο 7 Μαρτίου
Άρης - Ατρόμητoς 17:00
ΑΕΚ - ΑΕΛ 18:00
Κυριακή 8 Μαρτίου
Αστέρας Τρ. - Πανσερραϊκός 16:00
Βόλος - ΟΦΗ 17:00
Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 19:00
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 21:00
Δευτέρα 9 Μαρτίου
Παναιτωλικός - Κηφισιά 18:00
Η βαθμολογία
1. ΠΑΟΚ 53
2. Ολυμπιακός 53
3. ΑΕΚ 53
4. Παναθηναϊκός 42
--------------------------
5. Λεβαδειακός 39
6. ΟΦΗ 28
7. Άρης 28
8. Ατρόμητος 27
--------------------------
9. Βόλος 27
10. Κηφισιά 24
11. Παναιτωλικός 21
12. ΑΕΚ 21
13. Αστέρας Τρ. 16
14. Πανσερραϊκός 12
