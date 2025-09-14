Άρης: Άτυχος ο Αλφαρέλα, αποχώρησε τραυματίας στην πρώτη του προπόνηση!

Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα αποκτήθηκε από τους «κίτρινους» λίγο πριν τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής και σήμερα (14/9) είχε την πρώτη γνωριμία του με τους νέους συμπαίκτες του, στην παρθενική προπόνησή του με τον Άρη.
Ο 27χρονος Γάλλος τραυματίστηκε στη διάρκεια αυτής (σ. σ. γύρισε το γόνατό του) και αποχώρησε δακρυσμένος και υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.