Άρης: Άτυχος ο Αλφαρέλα, αποχώρησε τραυματίας στην πρώτη του προπόνηση!

Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα αποκτήθηκε από τους «κίτρινους» λίγο πριν τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής και σήμερα (14/9) είχε την πρώτη γνωριμία του με τους νέους συμπαίκτες του, στην παρθενική προπόνησή του με τον Άρη.

Ο 27χρονος Γάλλος τραυματίστηκε στη διάρκεια αυτής (σ. σ. γύρισε το γόνατό του) και αποχώρησε δακρυσμένος και υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr