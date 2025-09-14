Μενού

Άρης: Άτυχος ο Αλφαρέλα, αποχώρησε τραυματίας στην πρώτη του προπόνηση!

Έντονη ανησυχία επικρατεί στον Άρη καθώς στην πρώτη του προπόνηση με την ομάδα, ο Μιγκέλ Αλφαρέλα αποχώρησε.

Reader symbol
Newsroom
alfarela
Aris FC
  • Α-
  • Α+

Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα αποκτήθηκε από τους «κίτρινους» λίγο πριν τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής και σήμερα (14/9) είχε την πρώτη γνωριμία του με τους νέους συμπαίκτες του, στην παρθενική προπόνησή του με τον Άρη.

Ο 27χρονος Γάλλος τραυματίστηκε στη διάρκεια αυτής (σ. σ. γύρισε το γόνατό του) και αποχώρησε δακρυσμένος και υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ