Άρης - Κολοσσός LIVE: Η αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική της GBL

Ο Άρης μετά από την εντυπωσιακή του εμφάνιση και νίκη μέσα στην εβδομάδα επί του Αμβούργου, αναζητά την πρώτη του νίκη στη Stoiximan GBL και στις 16:00 υποδέχεται στο Αλεξάνδρειο τον Κολοσσό στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της 2ης αγωνιστικής. Άρης - Κολοσσός LIVE και livestreaming.

Άρης - Κολοσσός Live streaming

Άρης - Κολοσσός LIVE

Ο Άρης Betsson μετά την ήττα της πρεμιέρας στην Καρδίτσα, δίνει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του στη Stoiximan GBL και με νίκη θα αρχίσει την προσπάθεια του με απολογισμό δύο αγωνιστικών, εκείνον που είχε στα 9/10 τελευταία Πρωταθλήματα (1-1). Είναι κάτι που δεν έγινε μόνο στο περσινό το οποίο άρχισε με δύο ήττες, από την ΑΕΚ εντός και τον Ολυμπιακό εκτός έδρας.

Ο Κολοσσός H Hotels Collection άρχισε την προσπάθεια του στο φετινό Πρωτάθλημα με την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ και μόνο αν φύγει νικητής από το Παλέ, θα αποφύγει το πιο συνηθισμένο ρεκόρ του στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Αυτό γιατί 9/19 προηγούμενες σεζόν άρχισε με τους «θαλασσί» να χάνουν τα δύο πρώτα παιχνίδια τους, κάτι που έγινε και πέρυσι όταν ηττήθηκε στις έδρες του Πανιωνίου και του Αμαρουσίου.