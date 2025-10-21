Άρης - Μανρέσα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Άρης φιλοξενεί απόψε (21/10) την Μανρέσα για την 4η αγωνιστική του Eurocup με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από ένα αρνητικό σερί των τριών ηττών σε Ελλάδα και Ευρώπη και θέλουν τη νίκη απέναντι στους Καταλανούς ώστε να αποκτήσουν προβάδισμα πρόκρισης.

Από την άλλη μεριά, η Μανρέσα έχει το ίδιο ρεκόρ με τον Άρη (σ.σ. 2-1) και την περασμένη αγωνιστική νίκησε στην έδρα της, τη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

