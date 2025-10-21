Μενού

Άρης - Μανρέσα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Άρης υποδέχεται απόψε (21/10) για την 4η αγωνιστική του Eurocup. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Newsroom
Άρης μπάσκετ
Στιγμιότυπο από το ματς Άρης - Αμβούργο | Eurokinissi/ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Άρης φιλοξενεί απόψε (21/10) την Μανρέσα για την 4η αγωνιστική του Eurocup με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από ένα αρνητικό σερί των τριών ηττών σε Ελλάδα και Ευρώπη και θέλουν τη νίκη απέναντι στους Καταλανούς ώστε να αποκτήσουν προβάδισμα πρόκρισης.

Από την άλλη μεριά, η Μανρέσα έχει το ίδιο ρεκόρ με τον Άρη (σ.σ. 2-1) και την περασμένη αγωνιστική νίκησε στην έδρα της, τη Χάποελ Ιερουσαλήμ.
 

