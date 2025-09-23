Άρης - Μαρκό: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Άρης αντιμετωπίζει το Μαρκό απόψε (23/09) για το Κύπελλο Ελλάδος σε μία αναμέτρηση που θα ξεκινήσεις στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.
Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από το 3 στα 3 επί ημερών Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο και ατενίζουν τη συνέχεια με ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία.
Οι Λόβρο Μάικιτς, Φρέντρικ Γένσεν έκαναν ατομικό, ενώ οι Κάρλες Πέρεθ, Τίνο Καντεβέρε και Μιγκέλ Αλφαρέλα συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.
Εκτός λόγω τραυματισμού και ο Ολιμπίου Μορουτσάν.
- «Ας έρθει να μου το πει κατάμουτρα»: Η απάντηση του απεργού πείνας Οικονομόπουλου στον Πορτοσάλτε μέσω του Reader
- Μαρίσσα Λαιμού: Από αλλεργική αντίδραση ή τοξικό δηλητήριο ο θάνατός της; Η αποκάλυψη για τα σημάδια
- Αποκλειστικό Reader: Ένταση με οδηγούς ταξί που διαμαρτύρονται σε επιχείρηση που «έσπασε» την απεργία
- Τρομερή Μάρω Κοντού: Ζήτησε από δύο γυναίκες να την πάρουν με το ΙΧ τους γιατί έχουν απεργία τα ταξί
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.