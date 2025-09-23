Άρης - Μαρκό: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Άρης αντιμετωπίζει το Μαρκό απόψε (23/09) για το Κύπελλο Ελλάδος σε μία αναμέτρηση που θα ξεκινήσεις στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.

Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από το 3 στα 3 επί ημερών Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο και ατενίζουν τη συνέχεια με ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Οι Λόβρο Μάικιτς, Φρέντρικ Γένσεν έκαναν ατομικό, ενώ οι Κάρλες Πέρεθ, Τίνο Καντεβέρε και Μιγκέλ Αλφαρέλα συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.

Εκτός λόγω τραυματισμού και ο Ολιμπίου Μορουτσάν.