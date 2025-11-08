Άρης - Μύκονος 78-61: Ξέσπασαν και επέστρεψαν στις νίκες οι «κίτρινοι»

Την πρώτη του εντός έδρας νίκη στο φετινό πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Άρης που επιβλήθηκε της Μυκόνου με 78-61 για την 6η αγωνιστική. Τζόουνς και Κουλμπόκα ήταν οι κορυφαίοι για την ομάδα του Μίλιτσιτς που τελείωσε το παιχνίδι με 73% (13/18) δίποντα ενώ είχε και 13/30 τρίποντα.
Για τη νεοφώτιστη Μύκονο πρώτοι σκόρερ ήταν οι Χέσον (12), Ρέι (11) και Έβανς (10).
Τα δεκάλεπτα: 14-14, 39-33, 62-47, 72-61.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
- Ο ήρωας πιλότος του Ωρωπού Νικόλαος Παρούσης: Δεν εκτινάχθηκε για να μην πέσει το Mirage 2000 πάνω στο σχολείο
- Ρωτήσαμε το ChatGPT πού παρκάρεις πιο εύκολα στην Αθήνα - Aπάντησε κωμικοτραγικά
- Τη νύχτα που η Ελλάδα πανηγύριζε το Euro σκότωναν τη 15χρονη Φιλιώ στην Κοζάνη: Ο δολοφόνος της είναι εκεί έξω
- Μεγάλη υπόθεση ζωοκλοπών πίσω από το μακελειό στα Βορίζια: Εύρημα για τη βόμβα σε σπηλιά, μέλους της οικογένειας Καργάκη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.