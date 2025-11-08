Μενού

Άρης - Μύκονος 78-61: Ξέσπασαν και επέστρεψαν στις νίκες οι «κίτρινοι»

Ο Άρης επικράτησε με 78-61 της Μυκόνου για την 6η αγωνιστική στο μπάσκετ.

Άρης - Μύκονος 78-61
Ο Ρόνι Χάρελ στη νίκη του Άρη επί της Μυκόνου | ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Την πρώτη του εντός έδρας νίκη στο φετινό πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Άρης που επιβλήθηκε της Μυκόνου με 78-61 για την 6η αγωνιστική. Τζόουνς και Κουλμπόκα ήταν οι κορυφαίοι για την ομάδα του Μίλιτσιτς που τελείωσε το παιχνίδι με 73% (13/18) δίποντα ενώ είχε και 13/30 τρίποντα.

Για τη νεοφώτιστη Μύκονο πρώτοι σκόρερ ήταν οι Χέσον (12), Ρέι (11) και Έβανς (10).

Τα δεκάλεπτα: 14-14, 39-33, 62-47, 72-61.

