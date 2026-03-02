Πού θα φτάσουν οι τιμές στα καύσιμα: Θα δούμε ξανά βενζίνη στα 2 ευρώ; Ο πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ στο Reader

Έντονη ανησυχία για αύξηση στις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης έχει προκαλέσει η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, με τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ να γίνεται με το «σταγονόμετρο», επηρεάζοντας το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού.

Πώς όμως επηρεάζεται η τσέπη των Ελλήνων καταναλωτών από τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή; Όπως αναφέρει στο Reader.gr, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), Θέμης Κιουρτζής, «από την Τρίτη τα διυλιστήρια θα αρχίσουν να περνάνε αυξημένες τιμές».

Πώς θα κυμανθούν οι τιμές των καυσίμων - Θα δούμε τη βενζίνη στα 2 ευρώ;

Ο ίδιος τόνισε ότι αναμένονται «σημαντικές αυξήσεις», αν συνεχιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ωστόσο απέκλεισε το ενδεχόμενο να δούμε τη βενζίνη να κυμαίνεται στα 2 ευρώ όπως παλαιότερα.

Υπό την προϋπόθεση πάντα της γεωπολιτικής αστάθειας στον Κόλπο, η βενζίνη, κατά τον πρόεδρο της ΠΟΠΕΚ, αναμένεται να σημειώσει αύξηση περίπου 5 λεπτά το λίτρο, ενώ αντίστοιχα το πετρέλαιο 10 λεπτά.

Ο κ. Κιουρτζής ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για εκτιμήσεις με βάση την έως τώρα εξέλιξη των πραγμάτων, καθώς τα καύσιμα αποτελούν χρηματιστηριακά προϊόντα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις διακυμάνσεις των τιμών.

«Οι παραπάνω τιμές θα περάσουν το επόμενο διήμερο - τριήμερο στα διυλιστήρια και από την επόμενη εβδομάδα, έως και 10 ημέρες, αναμένεται να περάσουν και στα πρατήρια, στην τσέπη των καταναλωτών», ανέφερε παράλληλα.

Ωστόσο «κανείς δεν μπορεί να ξέρει με βεβαιότητα τι θα γίνει, καθώς αύριο ο Τραμπ μπορεί να πει "τα βρήκαμε με το Ιράν" και το χρηματιστήριο να γυρίσει πίσω στις προηγούμενες τιμές», σχολιάζει ο πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ.

«Ψυχραιμία, έχουμε δει και χειρότερα»

Τόνισε επίσης ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί αυξήσεις στις τιμές στην αντλία, ούτε υπήρξαν κρούσματα αισχροκέρδειας.

Κατά τον κ. Κιουρτζή, «σε μία ανταγωνιστική αγορά δεν μπορείς να φύγεις και να κάνεις ό,τι θέλεις, δεν πρόκειται για μονοπώλιο», θεωρώντας ότι οι διαφορετικές τιμές στα πρατήρια κυμαίνονται στο πλαίσιο της αγοράς.

Ο ίδιος έθεσε τον εξής προβληματισμό: Ότι πολύ χαμηλές τιμές μπορεί να καταγράφονται σε θυγατρικά πρατήρια των διυλιστηρίων που έχουν περιθώριο, προβαίνοντας σε «αθέμιτο ανταγωνισμό» λόγω του κέρδους που αποκομίζουν.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ υπογράμμισε ότι οι πολίτες «πρέπει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, καθώς έχουμε δει και χειρότερα και η αγορά είναι ανταγωνιστική, χωρίς περιθώριο αισχροκέρδειας».