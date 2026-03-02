Οι τρεις πιο ασφαλείς πόλεις της Ελλάδας σε περίπτωση πολέμου, σύμφωνα με το ChatGPT

Ο πόλεμος που ξέσπασε μετά την επίθεση του μετώπου ΗΠΑ - Ισραήλ εις βάρος του Ιράν, έχει βάλει φωτιά σε όλη τη Μέση Ανατολή. Ειδικά από τη στιγμή που ο θρησκευτικός και πολιτικός ηγέτης της χώρας δεν βρίσκεται πια στη ζωή, όπως και μεγάλο μέρος της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

Υπάρχει, λοιπόν, μία άνευ προηγούμενου κλιμάκωση όσον αφορά τις γεωπολιτικές σχέσεις και μάλιστα στην ευρύτερη περιοχή μας. Όπως είναι λογικό, λοιπόν, οι προβλέψεις περί Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου έχουν γεμίσει το ίντερνετ είτε ως memes είτε ακόμα και ως γεωστρατηγικές αναλύσεις.

Σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, ρωτήσαμε το Chat-GPT την τελείως αυθαίρετη ερώτηση για το ποιες θα είναι οι πιο ασφαλείς πόλεις της Ελλάδας σε περίπτωση που πράγματι ξεσπάσει ο περίφημος Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος ή τέλος πάντων, μία ευρύτερη πολεμική σύρραξη.

Για να το κάνει αυτό, του βάλαμε μερικά κριτήρια. Τα γενικά κριτήρια που τέθηκαν είναι να μην υπάρχουν στρατηγικοί στόχοι (αεροδρόμια, στρατόπεδα, βιομηχανικές ζώνες). Ένα άλλο κριτήριο είναι να υπάρχει σχετικά μικρός πληθυσμός που θα έχει μία σχετικά εύκολη πρόσβαση σε είδη πρώτης ανάγκης.

Σε αυτά τα κριτήρια η Τεχνητή Νοημοσύνη πρόσθεσε και ένα ακόμα κριτήριο: Να είναι δηλαδή μακριά από τα σύνορα και μακριά από μεγάλα αστικά κέντρα. Με βάση όλα αυτά, επιλέχθηκαν τρεις πόλεις:

Καρπενήσι

Ορεινή περιοχή

Μικρός πληθυσμός

Μακριά από στρατιωτικούς στόχους



Αυτονομία σε νερό και φυσικούς πόρους



Γρεβενά

Μακριά από σύνορα με Τουρκία



Δεν διαθέτει στρατηγικό λιμάνι ή μεγάλη βάση



Αγροτική περιοχή

Καρδίτσα

Εσωτερική πόλη



Αγροτική παραγωγή



Όχι μεγάλος στρατιωτικός στόχος

Και αν η Καρδίτσα μοιάζει λίγο περίεργη επιλογή, μιάς και είναι γεωγραφικά πολύ κοντά στη Λάρισα, οι άλλες δύο επιλογές μοιάζουν αρκετά έξυπνες. Πάντως η πιο επικίνδυνη περιοχή είναι προφανώς η Αθήνα για πολλούς και διάφορους λόγους. Σε αυτά προστίθενται η Θεσσαλονίκη, η Αλεξανδρούπολη και η Σούδα.