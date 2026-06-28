Άρης: Ο Κώστας (Αντετοκούνμπο) ανακοινώνεται και ο Θανάσης αποφασίζει…

Η εξέλιξη των πραγμάτων εντάσσεται στο πλαίσιο των «συμφωνηθέντων» υπό την έννοια ότι από τον περασμένο Γενάρη είχε αποφασιστεί ο δανεισμός του Κώστα Αντετοκούνμπο με την προοπτική απόκτησης των δικαιωμάτων του μετά την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό.
Μεσολάβησε η ικανοποίηση του διεθνούς σέντερ από τον αγωνιστικό ρόλο του στον Άρη καθώς ήταν ξεκάθαρα ένας από τους λόγους της αγωνιστικής ανάκαμψης των «κίτρινων».
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