USS Liberty: Όταν το Ισραήλ σκότωσε 34 Αμερικανούς, και όλοι έκαναν πως «δεν το ήξεραν»

Οι πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις θέτουν εδώ και μήνες τον απολογισμό της γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα από 100.000 έως και 200.000 νεκρούς.

Δεδομένου αυτού του αριθμού, το μόνο πραγματικό τίμημα που έχει πληρώσει το σιωνιστικό κράτος, είναι ό,τι πλήγματα δέχεται το ΑΕΠ του από το ξόδεμα του οπλοστασίου του, και τις διεθνείς καμπάνιες για μποϋκοτάζ.

Είναι επίσης δεδομένο, όπως μαρτυρά η αδιάκοπη χρηματοδότηση του Ισραήλ από την Αμερικανική κυβέρνηση, πως αυτές οι υπερπόντιες απώλειες δεν συγκινούν τους αρμόδιους, και δεν εμπνέουν κάποια διάθεση για ριζική ανατροπή στο «πόπολο».

Η απάθεια για τα βάσανα απρόσωπων «Αράβων» στον έναν πόλο του αμερικανικού εξαιρετισμού, δεν θα μπορούσε να μη συνοδεύεται από την αντίθετη, αλλά ομόλογη τάση μέρους του κινήματος «υπέρ της Παλαιστίνης», να αναδεικνύει, πριν από το ανθρώπινο κόστος αυτών που πραγματικά μαρτυρούν, το προσωπικό, καθαρά δημοσιονομικό κόστος του πολέμου για τον Αμερικανό φορολογούμενο.

Μετά την «τέλεια πρόφαση» της 7ης Οκτωβρίου του 2023, μία από τις πιο κυνικές επικρίσεις που χρησιμοποιούνται κατά της κατοχικής επιχείρησης του Ισραήλ, η οποία προσπαθεί να χτυπήσει στο πιο εγωιστικό θυμικό, είναι πως κοστίζει αδρά, τη στιγμή που θα μπορούσε να διοχετεύεται για πράγματα όπως σχολικά γεύματα και δωρεάν υγεία για το οικονομικά πιεσμένο αμερικανικό νοικοκυριό.

Αυτή η προσέγγιση, όσο καλοπροαίρετη είναι ή δεν είναι, ματαιώνεται έτσι και αλλιώς από την πραγματική συνθήκη πίσω από τη σχέση του Ισραήλ με τις ΗΠΑ, από την πρώτη στιγμή που ήρθη η «Βρετανική Εντολή» στην Παλαιστίνη.

Πως το Ισραήλ πρέπει δηλαδή, πάση θυσία, να συνεχίσει να υπάρχει στη Μέση Ανατολή.

Και κανένα, ίσως, συμβάν δεν μαρτυρά τόσο ωμά αυτή τη συνθήκη, όσο η επίθεση στο πλοίο USS Liberty του Αμερικανικού στόλου. Μία επίθεση αδιαμφισβήτητα πολεμική, του Ισραήλ ενάντια στις ΗΠΑ, η οποία ξεχωρίζει μέχρι σήμερα, όχι για το ανθρώπινο κόστος ή τη σκληρότητά της, αλλά για το ότι έμεινε, από όλες τις απόψεις που μετρούν, ως η μόνη που έμεινε ιστορικά ατιμώρητη, από την παγκόσμια υπερδύναμη.

USS Liberty - Θάνατος από ψηλά

Στις αρχές Ιουνίου του 1967, κατά την έναρξη του Πολέμου των Έξι Ημερών, το Πεντάγωνο έστειλε το USS Liberty από την Ισπανία σε διεθνή ύδατα στα ανοικτά των ακτών της Γάζας για να παρακολουθήσει την πρόοδο της επίθεσης του Ισραήλ στα αραβικά κράτη.

Το Liberty ήταν ένα ελαφρά οπλισμένο πλοίο παρακολούθησης.

Λίγες μόνο ώρες μετά την άφιξη του Liberty, εντοπίστηκε από τον ισραηλινό στρατό. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έστειλαν αναγνωριστικά αεροσκάφη για το πλοίο.

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Πραγματοποίησαν οκτώ πτήσεις σε διάστημα τριών ωρών. Το Liberty κυμάτιζε μια μεγάλη αμερικανική σημαία και ήταν εύκολα αναγνωρίσιμο ως αμερικανικό πλοίο.

Τα μαχητικά δεν άργησαν αν γίνουν σμήνος από ισραηλινά Mirage III, οπλισμένα με πυραύλους και πολυβόλα. Την ώρα που Αμερικανοί αξιωματικοί εκτός υπηρεσίας έκαναν αμέριμνοι ηλιοθεραπεία στο κατάστρωμα, τα τζετ άνοιξαν πυρ εναντίον του ανυπεράσπιστου πλοίου.

Λίγα λεπτά αργότερα, ένα δεύτερο κύμα πληγμάτων από γαλλικής κατασκευής Mystere, πέρασε από πάνω, αυτή τη φορά λούζοντας και με ναπάλμ το κατάστρωμα.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, το Liberty είχε πάρει φωτιά και δεκάδες είχαν τραυματιστεί, σκοτωθεί ή καεί ζωντανοί, εκτός από μερικούς από τους κορυφαίους αξιωματικούς.

Η ομάδα ασυρμάτου του Liberty προσπάθησε να εκπέμψει σήμα κινδύνου, αλλά ανακάλυψε ότι οι συχνότητες είχαν μπλοκαριστεί από τα ισραηλινά αεροσκάφη.

Τελικά, βρέθηκε ένα ανοιχτό κανάλι και το Liberty κατάφερε να περάσει μήνυμα προς το USS America, ότι δεχόταν επίθεση.

Το USS Liberty | Getty

USS Liberty - Σε σκοτεινά νερά

Δύο F-4 έφυγαν από το αεροπλανοφόρο για να βοηθήσουν το Liberty. Τα αεροσκάφη αυτά ήταν οπλισμένα μόνο με πυρηνικά όπλα. Όταν η είδηση ​​φτάνει στο Πεντάγωνο, ο Υπουργός Άμυνας Ρόμπερτ ΜακΝαμάρα εξοργίζεται και διατάζει τα αεροσκάφη να επιστρέψουν.

«Πείτε στον Έκτο Στόλο να πάρει πίσω αμέσως αυτά τα αεροσκάφη», γάβγισε. Η εντολή του ΜακΝαμάρα επαναλήφθηκε με πιο έντονους όρους από τον Ναύαρχο Ντέιβιντ Λ. ΜακΝάμαρα, τον επικεφαλής των Ναυτικών Επιχειρήσεων: «Βάλτε αυτά τα γα..... αεροπλάνα πίσω στο κατάστρωμα και κατεβάστε τα ξανά». Τα αεροπλάνα γύρισαν. Και η επίθεση στο Liberty συνεχίστηκε.

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Αφού τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη είχαν αδειάσει το οπλοστάσιό τους από πυραύλους, τρία ισραηλινά επιθετικά σκάφη πλησίασαν το Liberty. Δύο τορπίλες εκτοξεύτηκαν προς το κατεστραμμένο πλοίο, η μία από τις οποίες άνοιξε μια τρύπα πλάτους 12 μέτρων στο κύτος, πλημμυρίζοντας τα κάτω διαμερίσματα και σκοτώνοντας περισσότερους από δώδεκα Αμερικανούς ναύτες.

Καθώς το Liberty έπλεε σε φουρτουνιασμένη θάλασσα, με το κατάστρωμά του να φλέγεται, τα μέλη του πληρώματος έριξαν σωσίβιες λέμβους στο νερό και ετοιμάστηκαν για τη βύθιση.

Δεδομένου του αριθμού των τραυματιών, αυτή θα ήταν μια επικίνδυνη επιχείρηση. Αλλά σύντομα αποδείχθηκε αδύνατη, καθώς τα ισραηλινά σκάφη διαπέρασαν τις λέμβους με πολυβόλα. Ζήτημα θα ήταν αν κάποιος έβγαινε ζωντανός από το πλήρωμα.

Μετά από περισσότερες από δύο ώρες αδιάκοπης επίθεσης, οι Ισραηλινοί τελικά σταμάτησαν. Μία από τις τορπιλάκατους πλησίασε το Liberty. Ένας αξιωματικός ρώτησε στα αγγλικά μέσω ενός μεγάφωνου: «Χρειάζεστε βοήθεια;»

Ο τραυματισμένος διοικητής του Liberty, υπολοχαγός Γουίλιαμ ΜακΓκόναγκλ, έδωσε εντολή στον υπεύθυνο να απαντήσει εμφατικά: «Άντε Γα...σου».

«Λάθη γίνονται»

Το ισραηλινό σκάφος γύρισε και έφυγε.

Τελικά, 16 ώρες μετά την επίθεση, δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά έφτασαν στο Liberty. Μέχρι τότε, 34 Αμερικανοί ναύτες ήταν νεκροί και 174 τραυματίες, πολλοί σοβαρά.

Καθώς οι τραυματίες εκκενώνονταν, ένας αξιωματικός του Γραφείου Πληροφοριών του Ναυτικού έδωσε οδηγίες στους άνδρες να μην μιλήσουν για τη δοκιμασία τους στον Τύπο.

Το επόμενο πρωί το Ισραήλ εξαπέλυσε μια αιφνιδιαστική εισβολή στη Συρία, παραβιάζοντας τη νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και καταλαμβάνοντας τον έλεγχο των Υψιπέδων του Γκολάν.

Μέσα σε τρεις εβδομάδες, το αμερικανικό Ναυτικό δημοσίευσε μια εκτενέστατη έκθεση, διαφορετικά 700 σελίδες στις οποίες απάλλασσε το Ισραήλ κάθε ευθύνης, με τον ισχυρισμό ότι η επίθεση ήταν τυχαία και ότι οι δυνάμεις του υποχώρησαν μόλις συνειδητοποίησαν το λάθος τους.

Ο Υπουργός Άμυνας Ρόμπερτ ΜακΝαμάρα πρότεινε ότι όλη η υπόθεση έπρεπε να ξεχαστεί. «Αυτά τα λάθη συμβαίνουν», είχε πει.

Αντιπροσωπεύοντας τέλεια αυτή την πλευρά του κατεστημένου, ο πρόεδρος Λίντον Τζόνσον, υιοθέτησε αργότερα στα απομνημονεύματά του αδιαμαρτύρητα την επίσημη θέση του Ισραήλ, ενώ έφτασε να «στρογγυλέψει» τον αριθμό των νεκρών από 34 σε 10, και των τραυματιών από 171 σε 100, παρά τα επίσημα στοιχεία.

Η παρακαταθήκη του USS Liberty θα μπορούσε να σταθεί από μόνη της «Βίβλος» της κατασκευής συναίνεσης. Ένας συμβάν με ηθικό αντίκρισμα πιο σφοδρό και από εκείνο του Pearl Harbor, η αμερικανική ηγεσία έκανε τα αδύνατα δυνατά για να μην διαβαστεί στα πρωτοσέλιδα ως «προσβολή» στη μητέρα πατρίδα.

Προσωπικές μαρτυρίες αξιωματικών του πλοίου, αποχαρακτηρισμένα έγγραφα και η δράση οργανώσεων θυμάτων έχουν εκθέσει έκτοτε το άτοπο του αρχικού αφηγήματος.

Οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν διαθέσει ώρες επί ωρών επιθεωρώντας το σκάφος πριν τον καταποντισμό του. Ο καιρός ήταν αίθριος, η ορατότητα άπταιστη, και το Liberty κυμάτιζε σε πρόδηλο σημείο μία τεράστια Αμερικανική σημαία.

Οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν παρεμβληθεί στις επικοινωνίες του, κάτι που σημαίνει ότι μπορούσαν κάλλιστα να τις έχουν υποκλέψει, ακούγοντας τις κραυγές πανικού σε άπταιστα «αμερικανικά», στις πάνω από 10 ώρες που κράτησε η επιχείρηση.

Θα μπορούσε επίσης να πει κανείς, πως το Liberty βρισκόταν ήδη σε μία επισφαλή συνθήκη, ως σκάφος παρακολούθησης και πληροφόρησης, που είχε αποστολή να γίνει «μάρτυρας» στην Ισραηλινή επιθετικότητα στη Χερσόνησο του Σινά, στο Γκολάν και στη Δυτική Όχθη.

Όλοι ήξεραν

Ο Όλιβερ Κίρμπι, που διατελούσε αναπληρωτής διευθυντής επιχειρήσεων της NSA κατά τη στιγμή της επίθεσης στο Liberty, έχει καταθέσει ότι είχε διαβάσει τα απομαγνητοφωνημένα μηνύματα από τις ισραηλινές επικοινωνίες κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

«Είπαν "Ναι, είναι ΗΠΑ, είναι ΗΠΑ". Το είπαν αρκετές φορές, οπότε δεν υπήρχε καμία αμφιβολία στο μυαλό κανενός ότι το γνώριζαν. Ευχαρίστως θα ορκιζόμουν, με το χέρι μου σε ένα πάκο από Βίβλους, ότι ήξεραν».

Ο διευθυντής της NSA, Αντιστράτηγος Μάρσαλ Κάρτερ, δήλωσε σε μια συνέντευξη του 1988 ότι πίστευε ότι οι επιθέσεις «δεν θα μπορούσαν να είναι τίποτα άλλο παρά σκόπιμες».

Το 1997, στην 30ή επέτειο της επίθεσης, ο Γουίλιαμ ΜακΓκόναγκλ, δήλωσε ότι για χρόνια ήθελε να πιστεύει ότι η επίθεση ήταν «καθαρό λάθος», αλλά δεν μπορούσε να δεχτεί αυτή την εξήγηση.

Τον Μάιο του 1968, η ισραηλινή κυβέρνηση κατέβαλε 3,32 εκατομμύρια δολάρια στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ως αποζημίωση για τις οικογένειες των 34 ανδρών που σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Τον Μάρτιο του 1969, κατέβαλε επιπλέον 3,57 εκατομμύρια δολάρια στους άνδρες που είχαν τραυματιστεί. Τον Δεκέμβριο του 1980, συμφώνησε να καταβάλει 6 εκατομμύρια δολάρια ως τελικό διακανονισμό για υλικές ζημιές στο πλοίο.

Το Ισραήλ έχει επίσης αφιερώσει, στα θύματά του, μία πλάκα πεσόντων, που εκτίθεται στο Μουσείο Παράνομης Μετανάστευσης και Ναυτικού στη Χάιφα.