Άρης: Οι Ιταλοί στέλνουν τον Ματ Μόργκαν στην «αγκαλιά» του Σπανούλη

Χθες (20/6) οι Ιταλοί σημείωσαν ότι ο Αμερικανός γκαρντ ήταν στο βασικό πλάνο της Βίρτους Μπολόνια για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, αλλά σήμερα (21/6) μαθεύτηκε πως τον αποκτά ο Άρης.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Bologna Basket», ο Ματ Μόργκαν ετοιμάζεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη σε μια κίνηση της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη η οποία ταράζει τα νερά.
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