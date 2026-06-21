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Άρης: Οι Ιταλοί στέλνουν τον Ματ Μόργκαν στην «αγκαλιά» του Σπανούλη

Ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Άρης ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει βόμβα καθώς είναι μια ανάσα από τη συμφωνία με τον Ματ Μόργκαν της Μπολόνια.

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Ματ Μόργκαν Άρης
Ματ Μόργκαν | gazzetta
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Χθες (20/6) οι Ιταλοί σημείωσαν ότι ο Αμερικανός γκαρντ ήταν στο βασικό πλάνο της Βίρτους Μπολόνια για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, αλλά σήμερα (21/6) μαθεύτηκε πως τον αποκτά ο Άρης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Bologna Basket», ο Ματ Μόργκαν ετοιμάζεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη σε μια κίνηση της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη η οποία ταράζει τα νερά.

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